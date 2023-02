Obergrenze für Flächenverbrauch Was bedeutet das für Sie und Ihren Ort?

In Bayern ist der Flächenverbrauch zu hoch. Das kann so nicht bleiben – darüber herrscht weitgehend Einigkeit. Die bayerische Staatsregierung peilt an, den Verbrauch für Siedlungs- und Verkehrsflächen bis 2030 auf fünf Hektar pro Tag zu drosseln. In den vergangenen Jahren waren es rund elf Hektar Fläche, die Tag für Tag zugebaut werden. Das entspricht mehr als 15 Fußballfeldern.