"Oben ohne" beim Baden und Sonnen Sollen Frauen das auch dürfen?

Eine Frau trägt am Badesee oder im Schwimmbad einen Bikini oder einen Badeanzug, ein Mann eine Badehose. Er geht geht mit nacktem Oberkörper ins Wasser. Die Frau bedeckt die Brust. Eine Selbstverständlichkeit. Eine Selbstverständlichkeit? In den Schwimmbädern in Göttingen ist mittlerweile, zumindest am Wochenende, auch Frauen das Baden "oben ohne" erlaubt. Die Stadt Siegen will nun nachziehen. Und auch in Hamburg gibt es solche Überlegungen.