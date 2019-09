Bayern 2-Matinee zur Frankfurter Buchmesse Norwegische Autor*innen lesen in Bayerns Buchhandlungen

Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse ist Norwegen. Deswegen sind auch norwegische Autor*innen zu Gast in Bayerns Buchhandlungen. Den Auftakt macht die Bayern 2-Matinee "Ein Sonntagvormittag am Fjord" in Nürnberg.

Von: Julia Nether