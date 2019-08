Bayern 2 präsentiert Norbert Schneider

Norbert Schneider ist in Deutschland immer noch mehr Geheimtipp denn gefeierter Austropop-Star. Doch mit seinen kommenden Auftritten in Bayern wird sich das sicher ändern. In Mühldorf, Roth und München wird der Wiener Musiker mit seinen furiosen Live-Shows zu überzeugen wissen. Beste Unterhaltung garantiert.