Fake-News Nikolaus und Christkind Brauchen Kinder diese Geschichten?

Die Legende vom Nikolaus, die Geschichte vom Weihnachtsmann mit seinem Schlitten und dem Christkind regt die Fantasie von Millionen Kindern bis heute an. Doch ist es noch zeitgemäß, ihnen etwas vorzugaukeln, was es in Wahrheit gar nicht gibt?