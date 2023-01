Nicht alle werden 118 Was wollen Sie unbedingt noch erleben?

Sie wurde 118 Jahre alt: Diese Woche ist die französische Ordensschwester André gestorben – als ältester Mensch der Welt. Das Tagesgespräch fragt: Was haben Sie in hohen Jahren noch vor? Welchen Lebenstraum wollen Sie noch verwirklichen? Die Nummer ins Studio: 0800/ 94 95 95 5.

Sich einen Lebenstraum erfüllen – manchmal schafft man das erst im hohen Alter, weil vorher wegen Arbeit, Kindern und Enkeln keine Zeit war. Manchmal bringt eine Krankheit oder ein Schicksalsschlag einen dazu, das Rad rumzureißen und einen Traum zu verwirklichen. Das kann eine Reise sein, ein neues Hobby oder gar Beruf, manche wandern in ihr Traumland aus oder kaufen sich ein Haus am See, andere legen sich den lang ersehnten Oldtimer zu. Das Tagesgespräch fragt: Was ist es bei Ihnen?

Es gibt immer mehr Hochbetagte

Schwester André war mit 118 Jahren der älteste Mensch der Welt. Ein Anlass für die Sendung: In dieser Woche ist in Frankreich Schwester André gestorben. Sie galt mit ihren 118 Jahren als ältester Mensch der Welt. Geboren wurde sie am 11. Februar 1904, gestorben ist sie am 17. Januar 2023. Damit sind es 43.448 Tage oder knapp 6207 Wochen, die Schwester André auf dieser Welt verbracht hat. Eine lange Zeit, in der viel passiert ist.

Immerhin: Die Lebenserwartung ist in den letzten Jahrzehnten ziemlich gestiegen. Nach den Ergebnissen der aktuellen Sterbetafel 2019/2021 liegt der Wert für Männer bei 78,5 Jahren und für Frauen bei 83,4 Jahren, meldet das Statische Bundesamt. Kaum jemand erreicht ein Alter von 118 Jahren, ganz klar. Aber: Viele werden mindestens 85 und zählen damit zu den Hochbetagten. In Deutschland waren das 1991 noch knapp 1,2 Millionen Menschen. Ihre Zahl stieg bis 2021 auf insgesamt 2,6 Millionen.

Freuen Sie sich auf jedes Jahr, das noch kommt?

Angesichts einer solchen Entwicklung fragt das Tagesgespräch: Was wollen Sie in Ihrem Leben unbedingt noch erleben? Freuen Sie sich auf jedes Jahr, das noch kommt? Verändern Sie in Ihrem Leben noch einmal etwas ganz grundlegend? Rufen Sie an und erzählen Sie uns davon!

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderatorin Birgit Kappel ist Lucinde Hutzenlaub, Autorin von "Ich dachte, älter werden dauert länger".

Was meinen Sie?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.