"Oft länger gut" Neues Label gegen Lebensmittelverschwendung

Zwei vollgepackte Einkaufswagen oder rund 80 Kilogramm: So viele Lebensmittel landen jährlich im Müll der Privathaushalte – pro Person. Ein Grund: Viele Menschen schätzen das Mindesthaltbarkeitsdatum falsch ein. Ein neues Label will das nun ändern.

In Deutschland werden jedes Jahr knapp 12 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet – mehr als die Hälfte fällt laut Bundesministerium für Ernährung in den Privathaushalten an. Ein Teil davon ließe sich vermeiden, wenn manche Verbraucher das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) nicht als Verfallsdatum verstehen würden.

"Oft länger gut" als das Mindesthaltbarkeitsdatum

Das neue Label "Oft länger gut" soll Verbraucher*innen dafür sensibilisieren, dass die meisten Lebensmittel auch nach Ablauf des MHD noch essbar sind. Mehr als 30 Lebensmittelproduzenten, Supermärkte und Bioläden wollen nach und nach diesen Slogan auf ihre Produkte drucken – direkt unter dem Mindesthaltbarkeitsdatum.

Schauen, Riechen, Schmecken – und dann entscheiden

Ins Leben gerufen wurde das neue Label von "Too Good To Go", einer Initiative, die auch schon eine App zum Retten von Essensresten in Restaurants anbieten. Kampagnenleiterin Franziska Lienert hofft, mit dem "Oft länger gut"-Label nun auch die Lebensmittelverschwendung zu Hause zu bekämpfen.

"Sehr viele Menschen konsultieren das Mindesthaltbarkeitsdatum, bevor sie ein Produkt essen. Deshalb sprechen wir genau dort die Leute an, und motivieren auch dazu, ihren Sinnen wieder zu vertrauen." Franziska Lienert, Too Good To Go

Das heißt: Schauen, schmecken, riechen – und dann entscheiden, ob das Produkt noch gut ist. Hat sich die Form der Verpackung geändert oder weist das Produkt unnatürliche Verfärbungen auf? Riecht es säuerlich oder vergoren? Schmeckt es merkwürdig?

So lange halten Lebensmittel wirklich

Joghurt etwa hält bei richtiger Kühlung bis zu zwei Monate länger, trockene Vorräte wie Nudeln oder Reis in der Regel sogar mehrere Jahre. Zucker, Salz und Essig laufen (ungeöffnet) gar nicht ab.

Vorsicht allerdings bei Fisch und Fleischprodukten: Die sollten nach dem angegebenen Verbrauchsdatum nicht mehr gegessen werden - der Verzehr kann gesundheitsschädigend sein.

Forderungen an die Politik

Für die selbsternannten "Lebensmittelretter" um Franziska Lienert reicht das "Oft länger gut"-Label allein nicht aus, um Lebensmittelverschwendung wirklich zu stoppen. Mit dem Bündnis Lebensmittelrettung stellen sie deshalb drei Forderungen an die Politik: ein Anti-Wegwerfgesetz nach dem Vorbild von Frankreich oder Tschechien sowie mehr Investitionen in die Forschung zum Mindesthaltbarkeitsdatum. Außerdem solle das Thema "Lebensmittelverschwendung" in den Bildungsplänen verankert werden.