Überwiegt der Nutzen den Schaden? Nebenwirkungen in der modernen Krebstherapie

"Und es gibt Patienten, die vielleicht auch schon älter sind, die diese Nebenwirkungen nicht erleben möchten. Das muss man dann auch akzeptieren. Und man muss natürlich auch eine Nutzen-Risiko-Analyse durchführen, das heißt, die Risiken der Nebenwirkungen mit den Risiken der Tumorerkrankung, aber auch der erwarteten Wirksamkeit der Therapie in Verbindung setzen. Das heißt, was bringt eine Therapie - im Gegensatz zu dem Schaden, den man möglicherweise anrichten kann. Aber was man schon sagen kann: Diese Risiko-Nutzen-Analyse geht bei den aktuellen zugelassenen Therapien häufig in Richtung Behandlung, da die Nebenwirkungen in der Regel gut beherrscht werden können."