NATO-Abzug aus Afghanistan Ist die Entscheidung richtig?

Der Einsatz am Hindukusch - eine Folge der Anschläge vom 11. September 2001: Der damalige US-Präsident George W. Bush hatte vor 20 Jahren mit dem Einmarsch in Afghanistan begonnen, mit Beteiligung der NATO und der Bundeswehr. Gestern, am 1. Mai, hat der Abzug der Truppen begonnen. Er wird einige Monate dauern. Und dann?