Verbraucher wehren sich Musterfeststellungsklage: Prozess gegen VW beginnt

Es ist die erste Verbraucherklage dieser Art in Deutschland. Verbraucher sollen mit der Musterfeststellungsklage ihre Ansprüche gegen Unternehmen einfacher durchsetzen können. Außerdem soll auch verhindert werden, dass mögliche Ansprüche verjähren. Statt einzelner vom Dieselskandal betroffener Autokäufer klagt in diesem Fall der Verbraucherzentrale Bundesverband gegen VW, unterstützt vom ADAC. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt erklärt Ronny Jahn, Teamleiter für Musterfeststellungsklagen beim Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), was er sich von der Klage erhofft.

Die Kläger wollen im Rahmen der Musterfeststellungsklage klären lassen, ob Käufer von VW-Dieselfahrzeugen wegen manipulierter Abgassysteme Anspruch auf Schadenersatz haben. Wenn die Verbraucherschützer mit ihrer Klage Erfolg haben, könnten die betroffenen Kunden des Konzerns davon profitieren. Sie müssten dann allerdings noch ihre individuelle Schadenssumme bei Gericht einfordern. Voraussetzung ist zudem, dass sie ihre Ansprüche im Klageregister angemeldet haben. Bisher gibt es laut dem Bundesamt für Justiz mehr als 438.000 Anmeldungen zu dieser Klage. Und es könnten noch mehr werden, denn die Anmeldefrist läuft noch bis zum 29. September. Die Anhörung beginnt am 30. September vor dem Oberlandesgericht Braunschweig.

radioWelt: Es gibt viel Kritik am Modell der Musterfeststellungsklage: Es dauere lange, bis die Ansprüche geklärt sind, danach müsse jeder noch seinen Anspruch individuell einklagen. Inzwischen werde das Auto immer älter und der Schadenersatz immer geringer. Stimmt das so?

Ronny Jahn, Teamleiter für Musterfeststellungsklagen beim Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv): Ob das so stimmt, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht sagen. Zunächst mal: Die Musterfeststellungsklage bietet all denjenigen Verbrauchern eine Chance, ihre Rechte auch zu wahren, die eine individuelle Klage selbst nicht durchführen wollen, weil sie sie nicht finanzieren können oder vielleicht auch nicht finanzieren wollen. Sie haben die Möglichkeit, sich kostenlos an der Musterfeststellungsklage zu beteiligen, sich in das Klageregister einzutragen und dann durch uns stellvertretend die zentralen Fragen klären zu lassen, ohne dass in der Zwischenzeit Ansprüche verjähren.

VW sagt, man habe ein Interesse an einem zügigen Verfahren, deutet aber zugleich an, dass es mindestens vier Jahre dauern könnte. Die betroffenen Autos werden inzwischen immer älter. Glauben Sie den Beteuerungen von VW?

VW sollte sich schon sehr gut überlegen, ob sie das ganze Verfahren in die Länge ziehen, denn wirklich im Interesse von Volkswagen wäre das nicht. Wenn beispielsweise am Ende der Bundesgerichtshof sagt: "Die Verbraucher kriegen den vollen Kaufpreis zurück, ohne dass ihnen ein Nutzungsersatz abgezogen werden muss", dann muss am Ende auch nach längerer Laufzeit der volle Kaufpreis erstattet werden. Zudem beantragen wir auch, dass Volkswagen den Kaufpreis mit vier Prozent verzinsen muss. Das heißt also, gerade in einem solchen Fall wäre eine lange Verfahrenslaufzeit nicht im Interesse von Volkswagen.

Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass so etwas herauskommen könnte?

Es gibt diesbezüglich bereits etliche Entscheidungen, die besagen, dass eben diese Verzinsung erfolgt. Zur Frage, ob der Nutzungsersatz abzuziehen ist oder nicht, dazu gibt es sehr unterschiedliche Rechtsprechungen. Der Bundesgerichtshof hat sich zu dieser Frage bislang noch nicht geäußert, aber der hätte letztlich das letzte Wort.

VW argumentiert, aus Unternehmenssicht hätten die Kunden überhaupt keinen Schaden erlitten, weil alle betroffenen Fahrzeuge uneingeschränkt am Verkehr teilnehmen könnten. Was entgegnen Sie?

Das sehen wir anders. Den Verbrauchern wurde hier ein Fahrzeug verkauft mit einer Software, die das Fahrzeug bzw. den Abgasausstoß manipuliert, und letztlich ein Fahrzeug, bei dem jederzeit damit zu rechnen war, dass die Zulassung entzogen wird. Aus diesem Grunde hat der Bundesgerichtshof Anfang des Jahres ja auch schon entschieden, dass solche Fahrzeuge mangelhaft sind.

Gilt diese Musterfeststellungsklage eigentlich nur für diejenigen, die ihr Auto behalten haben? Was ist mit denjenigen, die ihren Wagen schon verkauft haben - und das vermutlich zu einem niedrigeren Preis als sie sonst erwartet hätten?

Nach unserer Auffassung hat die Frage, ob das Fahrzeug schon wieder verkauft wurde, dem Grunde nach keinen Einfluss auf den Schadenersatzanspruch, allenfalls der Höhe nach. Wir sagen: Die Verbraucher sollen den Kaufpreis zurückbekommen und im Gegenzug das Fahrzeug zurückgeben. Wenn sie das Fahrzeug nicht zurückgeben können, müssen Sie sich den Kaufpreis anrechnen lassen, den sie wiederum erhalten haben, als sie das Fahrzeug verkauft haben.

Sollte bei dieser Musterfeststellungsklage ein Urteil gegen VW fallen - gilt das dann eigentlich für andere Hersteller? Schließlich hat nicht nur VW manipuliert.

Das ist richtig. Unmittelbar gilt die Entscheidung nur im Verhältnis der Verbraucher zu Volkswagen, aber es sind auch einige grundlegende Fragen in diesem Verfahren zu verhandeln. Wenn da der Bundesgerichtshof in die eine oder andere Richtung entscheidet, hat das natürlich auch Signalwirkung gegenüber anderen Autoherstellern.