Muslimischer Bürgermeister in Bayern Wie stehen Sie dazu?

Laut einer aktuellen Umfrage hat fast jede*r zweite Bayer*in ein Problem mit Muslim*innen an der Rathausspitze. In Wallerstein hat der muslimische CSU-Bewerber für die Bürgermeisterwahl seine Kandidatur zurückgezogen, weil sich die Mitglieder des CSU-Ortsvereins nicht mit einem muslimischen Bewerber anfreunden konnten. In Neufahrn bei München möchte sich am Freitagabend ebenfalls ein muslimischer Bewerber nominieren lassen. In anderen Parteien gibt es schon lange muslimische Bürgermeister. Warum ist es mancherorts ein Problem?