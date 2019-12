Enttäuschender Klimagipfel Müssen wir doch zurück zur Atomkraft?

Was trägt zu mehr Klimaschutz bei? Weniger Öl, Gas oder Kohle, sagen viele. Was ist die Alternative? Nur Sonne und Wind - oder auch Kernenergie?

Wer auf ehrgeizige Ziele gehofft hatte, der schaut mit Ernüchterung auf die Bilanz der Klimakonferenz in Madrid. Die Verhandlungen waren zäh, am Ende stand zumindest eine gemeinsame Abschlusserklärung.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha hat gefragt: Was muss passieren, damit der Klimaschutz vorankommt? Was führt dazu, dass weniger Kohle, Gas oder Öl gebraucht wird, um den CO2-Ausstoß zu senken?

Atomenergie für mehr Klimaschutz?

Beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche hatte sich Tschechien dafür eingesetzt, die Kernkraft als grünen Strom anzuerkennen. Das traf bei Luxemburg, Österreich und auch Deutschland auf Widerstand. Letztlich heißt es im Beschluss nur, einige Staaten hätten darauf hingewiesen, dass sie Atomkraft in ihrem Energiemix hätten.

Ist das ein sinnvoller Weg? Kann Atomenergie zum Klimaschutz beitragen? Wie groß ist das Risiko für Störfalle, dass wir dafür aber in Kauf nehmen müssten?

Zu Gast bei Wolfgang Küpper in der Sendung war der Kernphysiker Dr. Nikolaus Müllner vom Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften in Wien.

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.