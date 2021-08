Gefährdete Wälder Müssen wir den Wald anders bewirtschaften?

Der Wald muss Dürren, Stürme und Schädlinge wie den Borkenkäfer ertragen - er hat es nicht leicht. Was lässt sich tun, damit der Wald alle Risiken und Gefahren gut übersteht, die zum Beispiel die Klimakrise mit sich bringt?

Mit einem "Nationalen Waldgipfel" will heute der Autor und Förster Peter Wohlleben der Frage nachgehen, wie sich die Art der Waldbewirtschaftung überdenken und neu ausrichten lässt.

Wie sollte Waldbewirtschaftung aussehen?

Auch das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha schaut auf die Probleme des Waldes. Die zentrale Frage: Muss der Wald anders als bisher bewirtschaftet werden? Welche neuen Baumarten kommen in Frage? Wie wird Artenvielfalt sichergestellt? Kann man sich auf natürliche Prozesse verlassen oder muss der Mensch stärker eingreifen? Was meinen Sie?