Prager Frühling 1968 Münchner Schriftsteller helfen tschechischen Exilanten

Am 20. August 1968 überfielen Truppen des Warschauer Paktes die Tschechoslowakei und beendeten damit den Versuch der dortigen Politiker, einen demokratisch geprägten Sozialismus zu schaffen. Nach dem Ende des "Prager Frühlings" entstanden in ganz Westeuropa Hilfsorganisationen für tschechische Bürger im Exil. Dazu gehörte auch das "Büro für tschechoslowakische Kultur und Wissenschaft" in München, in dem in erster Linie Schriftsteller, Künstler und Wissenschaftler Unterstützung erhielten. Peter Becher erzählt die Geschichte des "fliegenden Büros" am Marienplatz.

Von: Peter Becher (BR 2008)