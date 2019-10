Müllvermeidung Darum ist der Gelbe Sack eine Mogelpackung

Einst galten wir in Sachen Mülltrennung als Vorreiter. Wo stehen wir Deutschen heute?

Das mit dem Vorbild ist Vergangenheit. Wir sortieren zwar in der Tat immer noch weltmeisterlich, sind aber auch Europameister im Produzieren von Verpackungsmüll. Bei uns fallen 20 Prozent mehr Verpackungsmüll an als im europäischen Durchschnitt. In nur 20 Jahren hat sich die Menge bei uns verdoppelt – auf 220 Kilo pro Kopf und Jahr.

Aber – und das ist das eigentlich Problem: Wir merken das gar nicht. Der Gelbe Sack oder die Gelbe Tonne geben uns ein gutes Gefühl. Dabei ist das eine Scheinlösung. Wir glauben, wenn wir unsere Joghurtbecher dort ordentlich entsorgen, dann ist alles gut. Das ist es aber nicht. Im Verpackungsgesetz steht als Ziel: 58,5 Prozent des Plastiks sollten recycelt werden. Das allein ist schoon ein Witz – tatsächlich liegen wir bei gerade mal ca. 17 Prozent.

Was passiert mit dem ganzen Müll, den wir glauben durch den Gelben Sack zum Recycling zu geben?

Große Chargen des Verpackungsmülls werden verbrannt oder ins Ausland exportiert. Auch nach Südostasien. Insofern tragen auch unsere leeren Milchtüten und Tetrapacks zum Beispiel, die wir so korrekt und brav in gelben Säcken entsorgt haben, zur Meeresverschmutzung bei. Deutschland ist nach den USA und Japan der drittgrößte Exporteur von Plastikmüll weltweit.

Gibt es denn Ansätze, dass sich daran etwas ändern könnte? Was müsste passieren?

Tatsächlich ist hier vor allem die Politik gefragt. Wir brauchen strengere Regeln und Gesetze, das Mantra der Freiwilligkeit hilft auch hier nicht. Selbst um solch einen Blödsinn wie Einweggeschirr zu stoppen, braucht es eine EU-Richtlinie. Die Herstellung von neuem Plastik ist viel zu billig, weil dafür keine Steuer anfällt. Ein Steuerungsmechanismus wäre es zum Beispiel, wenn man stattdessen Recyclingplastik steuerlich begünstigen würde.

Außerdem müsste man Verbundmaterialen reduzieren – die machen das Recycling teuer bis unmöglich. Andere Länder sind da schon viel weiter. In Frankreich müssen die Hersteller von solchen Verbundverpackungen dafür eine deutlich höhere Lizenzgebühr an die Entsorger zahlen.

Sollten wir nicht vor allem auch den Müll reduzieren?

Klar. Da müsste die Politik natürlich auch endlich Plastikvermeidung erleichtern und belohnen. Man könnte die Müllgebühren zum Beispiel nach Gewicht erheben, oder kleinere Tonnen anbieten, die dann weniger Gebühr kosten.

Und ganz wichtig: Es müsste viel mehr vertrauenswürdige Information für die Verbraucher geben, Also was sind wirklich ökologisch sinnvolle Verpackungen? Woran erkenne ich das? Was ist glaubwürdig und was Greenwashing?

Es geht also ums große Ganze, aber was kann ich jetzt schon als Einzelner zur Müllvermeidung beitragen?

Also das erste und einfachste ist bei Getränken: Mehrwegflaschen von regionalen Anbietern kaufen. Bei manchen Leuten ist ja immer noch im Kopf, wenn ich Pfand bekomme, dann ist es gut. Einwegpfand zum Beispiel ist aber überhaupt nicht gut. In Deutschland werden stündlich (!) 1,9 Millionen Einweg-Plastikflaschen verbraucht.

Wasser gibt es in der Mehrweg-Plastikflasche und in der Glasflasche - und aus dem Wasserhahn. Unser Leitungswasser hat Topqualität und man muss es nicht einmal durch die Gegend schleppen. Plastikabfall vermeiden spart Ressourcen, Energie und Treibhausgase und im Falle vom Leitungswasser auch noch ganz viel Mühe und Geld.

Was kann man noch tun?

Außerdem: Obst und Gemüse lose einkaufen. Das bieten immer mehr Supermärkte an, auch Discounter. Man kauft einmal ganz leichte Beutel aus recyceltem Kunststoff, die man immer wieder verwenden kann.

Dann entsteht gerade ein ganz neuer Markt fürs Teilen, Mieten, gemeinsam nutzen. Stichwort Share-Economy. Wir nutzen zum Beispiel unseren Rasenmäher gemeinsam mit den Nachbarn – das klappt seit Jahren reibungslos. Und was natürlich auch dringend besser werden muss: Es muss wieder mehr repariert werden können.

Menschen bestellen immer mehr online statt sie im Laden zu kaufen. Hat das auch dazu beigetragen, dass unsere Müllberge wachsen?

Und wie! Das ist natürlich auch noch ein Punkt, wo jeder einzelne viel machen kann. Weil natürlich muss jedes verpackte Ding, das verschickt wird, noch einmal für den Transport verpackt und gepolstert und gesichert werden. Das produziert riesige Verpackungsmüllberge. Im Geschäft fällt das komplett weg. Von dem zusätzlichen Energie- und CO2-Verbrauch mal ganz zu schweigen.

Es geht nicht darum, dass man gar nichts mehr online kaufen soll. Es geht eher darum, dass man sich das Problem bewusst macht und dass es ja oft einfach nur Bequemlichkeit ist. Wie bei so vielen Dingen.