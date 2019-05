Nach den Zyklonen in Ostafrika So geht es den Menschen in Mosambik

Das südöstliche Afrika ist weit weg – nicht nur geografisch: Und so scheint es fast schon wieder aus dem Blick geraten, dass die Region dort gleich zweimal in den letzten Monaten von verheerenden Wirbelstürmen getroffen wurde. Vor allem in Mosambik sind die Folgen bis heute dramatisch, erklärt Daniel Timme, für UNICEF vor Ort.

radioWelt: Ab heute tagt eine Geberkonferenz, auf der viele Staaten der Welt über Hilfen für Mosambik beraten. Welche Summen wären denn mindestens nötig für den Wiederaufbau?

Daniel Timme: Wir bewegen uns ja langsam aus dieser akuten Nothilfephase heraus und die Regierung von Mosambik hat jetzt zusammen mit den humanitären Akteuren hier eine Einschätzung der Bedürfnisse für den Wiederaufbau erarbeitet. Das Dokument gibt her, dass wir ungefähr 3,2 Milliarden US Dollar brauchen für den längerfristigen Wiederaufbau.

Beschreiben Sie uns die Lage in den eigentlichen Katastrophengebieten – was ist dort alles zerstört worden durch die Wirbelstürme?

Ich bin gerade aus Beira zurück. In der Stadt selber sieht es etwas besser aus. Aber Sie können sich vorstellen, dass ganz entscheidende Infrastruktur, d.h. Straßen und der Hafen, der Flughafen, alle in Mitleidenschaft gezogen sind. Es geht uns als UNICEF vor allem darum, dass Schulen zerstört worden sind und Gesundheitszentren. Und all diese Dinge müssen natürlich jetzt nach der ersten Nothilfe wiederaufgebaut werden. Und es geht uns darum, dass das auch wiederaufgebaut wird in einer Art und Weise, dass beispielsweise diese Schulen und Gesundheitszentren bei einem nächsten Zyklon, einer nächsten Katastrophe dieser besser standhalten können. Es geht auch darum, dass die Bevölkerung besser auf solche Situationen vorbereitet sein wird.

Wie sieht das mit den Wohnhäusern, den Unterkünften aus, wo leben die betroffenen Menschen inzwischen ? Können die zurück, sind die Häuser wieder bewohnbar?

Ich habe gestern eine fünfköpfige Familie besucht, die kam aus der Region Buzi. Das ist eine Region, die ganz schwer betroffen ist, die stand acht Meter unter Wasser. Also da steht wirklich nichts mehr. Und diese Familie hat jetzt die letzten zehn Wochen in einem Notaufnahmelager in der Stadt Beira verbracht und diese werden jetzt nach und nach geschlossen. Und die Familien, die jetzt noch übrig geblieben sind, das sind in etwa 60.000 Personen, müssen jetzt an neuer Stelle angesiedelt werden. Denn es geht der Bevölkerung und auch den humanitären Akteuren darum, dass die Familien in Grebieten angesiedelt werden, die nicht so sehr gefährdet sind. Also nicht wie Buzi zum Beispiel zwischen zwei Flüssen und dem Meer, sodass sie jetzt auf höherem Grund jetzt Land zugewiesen bekommen haben und da jetzt langsam zurückkehren.

Wie schaut es mit der medizinischen Versorgung aus? Nach solchen Katastrophen ist ja vor allem die Seuchengefahr immer sehr hoch.

Sie wissen ja, dass wir zwei Zyklone hatten – der erste in Zentralmosambik. Da ist natürlich dann prompt auch die Cholera ausgebrochen und es ist uns dann sehr schnell gelungen, die Bevölkerung gegen die Cholera zu impfen – 900 000 Menschen – und gleichzeitig haben wir wieder die Wasserversorgung herstellen können. Sie haben ja das Gleiche im Norden von Mosambik, nur mit sechs Wochen Verschiebung. Da ist ja auch ein Zyklon draufgetroffen, da ist auch die Cholera ausgebrochen. Und im Moment sind wir dabei, wieder die Bevölkerung zu impfen und wir hoffen, dass wir die Krankheit wieder in den Griff bekommen. Wir sehen schon, dass die Neuinfektionszahlen runtergehen. Wir sind da sehr hoffnungsvoll, aber das sind natürlich auch große Aufgaben.

Wie gehen die Menschen damit um, die möglicherweise alles verloren haben und sich jetzt komplett eine neue Existenz aufbauen müssen?

Meine Kollegen und ich sind immer wieder sehr beeindruckt, wie widerstandsfähig die Menschen hier in Mosambik sind. Sie sind natürlich auch in gewissen Maßen an Naturkatstrophen auch gewöhnt und an ein sehr hartes Leben. Und wir sehen ja, am Anfang waren um die 400 000 Menschen obdachlos im Zentrum von Mosambik. Viele von ihnen haben sich einfach selber wieder geholfen und ihre Häuser aufgebaut, viele sind bei Familien untergekommen – der Familienzusammenhalt in den Großfamilien ist im Süden von Afrika auch viel größer als wir das vielleicht kennen. Aber diese 60.000 Menschen, die jetzt wirklich immer noch nichts haben – die haben alles verloren, auch Familienangehörige verloren, und die sind wirklich auf unsere Hilfe angewiesen. Ohne dass die internationale Stattengemeinschaft und die Geber jetzt einspringen, wird das nicht gelingen, dass sie wieder auf ihren eigenen Beinen stehen können, wenn wir eines Tages hier weggehen.