Nach Brand in Moria Soll Deutschland die Geflüchteten aufnehmen?

Durch den Großbrand im Flüchtlingslager Moria sind tausende Menschen obdachlos geworden. Soll Deutschland die Geflüchteten aufnehmen? Rufen Sie an: 0800 - 94 95 95 5.

Durch den Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos sind mehr als 10.000 Menschen obdachlos geworden. Mittlerweile haben mehrere Bundesländer und rund 150 Städte ihre Bereitschaft erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen. In Bayern zum Beispiel die Stadt Augsburg und sechs Münchner Wohlfahrtsverbände, die sich um rund 100 Kindern aus Moria kümmern wollen. SPD, Grüne und Linke begrüßen diese Angebote. Aus der Union gibt es dazu unterschiedliche Signale. Nach dem Brand auf Lesbos fragt das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-alpha deshalb:

Muss Deutschland jetzt diese Flüchtlinge aufnehmen?

Zu Gast bei Moderatorin Eva Kötting: Frank Heinrich (CDU), Mitglied des Deutschen Bundestages und CDU/CSU Obmann im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe.

