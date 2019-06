Nach dem Mordfall Lübcke Unterschätzen wir die rechte Gewalt?

Was der Mordfall an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, CDU, beweist: Die rechte Szene ist kaltblütig und brutal. Ist in der Auseinandersetzung mit rechten Gruppierungen grundsätzlich etwas schief gelaufen? Sind wir vielleicht sogar gerade dabei, das Versagen beim Umgang mit dem NSU zu wiederholen?