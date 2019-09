Montagsdemonstrationen 1989: Zeitzeugin Rita Sélitrenny: "Die Angst war groß"

Die Montagsdemos in Leipzig trugen dazu bei, dass das SED-Regime in Ost-Berlin immer mehr unter Druck geriet. Gut zwei Monate nach der ersten Kundgebung fiel die Berliner Mauer. Die Politikwissenschaftlerin Rita Sélitrenny ist damals in Leipzig mit auf die Straße gegangen. Sie war danach maßgeblich an der Auflösung der Stasi in Leipzig beteiligt und später auch in Berlin.

Dänzer-Vanotti: Guten Morgen Frau Sélitrenny. Mit welchen Hoffnungen sind Sie damals zu diesen Demonstrationen gegangen? Haben Sie geglaubt Sie, dass Sie tatsächlich etwas bewegen können?

Sélitrenny: Ich weiß gar nicht, ob das Hoffnungen waren. Wir waren alle so bedient von diesem verkrusteten Regime. Wir wollten einfach nicht mehr so weiterleben, wie es bis dahin war. Irgendjemand hat begonnen Anfang 1988 in Berlin und so zog sich das dann über das Land. Eine dieser Ausdrucksformen waren die Montagsgebete, die ja schon seit über zwei Jahren in der Nikolaikirche regelmäßig organisiert wurden.

Haben Sir daran geglaubt, dass sich diese Verkrustungen, von denen sie gerade geredet haben, lösen ließen?

Nein, ehrlich gesagt hat man nicht geglaubt, dass es tatsächlich so schnell gehen würde. Dass irgendwann was passieren musste, dass sich etwas ändert, war wohl eher ein Funken Hoffnung. So wollten wir einfach nicht mehr weiterleben und es gab ja nur die Alternative hier bleiben und versuchen etwas zu verändern oder weggehen und sein eigenes Lebensmodell in dem anderen Teil Deutschlands zu verwirklichen.

Wie groß war denn die Angst, dass der Staat mit Gewalt reagieren könnte?

Vor dem Hauptquartier des Ministeriums für Staatssicherheit in Leipzig. Ein Mann trägt eine Schärpen, auf der zu lesen ist: Keine Gewalt!

Die Angst war groß. Aber ich bin trotzdem, sogar noch auf Krücken hingegangen, weil ich mir nämlich kurz vorher den Fuß gebrochen hatte. Da muss ich natürlich zugeben, an dem entscheidenden Tag war ich schon sehr vorsichtig, dass ich möglichst nicht allzu sehr in der erste Reihe stand. Ich hätte keine Chance gehabt zu fliehen mit meinen Krüken.

Haben Sie im Nachhinein eine Ahnung warum der Staat damals eben nicht massiv mit Polizeigewalt eingeschritten ist?

Ich weiß es nicht. Ich habe mir dann auch darüber, ehrlich gesagt, keine Gedanken mehr gemacht. Ich war froh, dass das alles vorbei war und warum das dann vorbei war, weiß ich nicht. Da werden auch die Historiker darüber feilschen und diskutieren.

Aber Sie wissen nicht was Sie damals wollten? Wollten sie das einige Deutschland oder wollten sie eine andere DDR?

Ich gehörte zu der Gruppe, die hoffte, dass es einen dritten Weg gibt. Also diejenigen, die nicht darauf gepolt waren "Wir sind ein Volk" zu rufen und eine Wiedervereinigung zu haben. Das war nicht mein Ansatz. Allerdings aus der heutigen Perspektive sehe ich das als sehr naiv an. Es hätte gar keine andere Möglichkeit gegeben.

Kann man also sagen, Sie waren damals eher ein bisschen enttäuscht, dass es so schnell zur deutschen Einheit gekommen ist?

Tausende Demonstranten demonstrieren am Karl-Marx-Platz in Leipzig für Freiheit und freie Wahlen.

Um sich allzu viele Gedanken darüber zu machen war keine Zeit. Ich kann mich nur noch an so einen emotionalen Moment erinnern, als ich aus Berlin kurz vor der Volkskammerwahl im März mit dem Auto nach Leipzig fuhr, standen an der Seite junge Männer und die schmissen mir irgendwelche Fähnchen ins geöffnete Fenster rein mit der CDU-Wahlwerbung. Und da dachte ich mir, "meine Güte, eigentlich würden wir euch anders brauchen und dieser Westimport hat jetzt nichts anderes zu tun als hier Wahlwerbung zu machen." Aber im Nachhinein, denke ich, es gab keinen anderen Weg. Es gab einfach nur die Entscheidung schnell eine gemeinsame Bundesrepublik zu werden. Ansonsten hätte das Volk mit den Füßen abgestimmt. Die Vertreter der Parteien von Ost und West, die da miteinander den Einigungsvertrag verhandelt haben, die haben beide geguckt, dass es funktionieren könnte.