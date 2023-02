Die Zukunft war früher auch besser Mögen Sie Karl Valentin?

"Als ich das Licht der Welt und sodann die Hebamme erblickte, war ich sprachlos. Ich hatte diese Frau ja noch nie in meinem Leben gesehen." So hat es einst Karl Valentin formuliert. Am 4. Juni 1882 wurde er als Valentin Ludwig Fey in München geboren. Gestorben ist er am 9. Februar 1948 in Planegg, im Alter von 65 Jahren.