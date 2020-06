Modernes Impfen Keine Erreger in den Spritzen

Die modernen Impfstoffe und deren Herstellung haben gegenüber früheren Impfstoffen deutliche Vorteile gebracht.

Keine echten Erreger

In der ersten Kombinations-Impfspritze sind ausschließlich Totimpfstoffe enthalten, keine vollständigen Krankheitserreger. Moderne Impfstoffe bestehen nur aus winzigen Bausteinen von Erregern, die das Immunsystem anregen sollen, Antikörper zu bilden. Die heutigen Impfstoffe sind mit jenen aus den 1960er- oder 1980er-Jahren nicht mehr zu vergleichen. Damals gab es beispielsweise gegen Keuchhusten noch einen Ganzkeimimpfstoff, der aber heute nicht mehr verwendet wird.

Kombinationsimpfung – zu viel auf einmal?

Das Impfen von Säuglingen ist nicht so gefährlich, denn deren Immunsystem ist stark genug.

Die Dosis in der ersten Kombinationsimpfung gegen Diphtherie, Keuchhusten, Polio, Tetanus, Hib und Hepatitis B klingt überfordernd, ist dem Immunsystem eines Säuglings aber zumutbar. Jeder Schluck Muttermilch hat sogar noch mehr Fremdstoffe in sich, zwar keine Krankmacher, aber dennoch Aufgaben für das Immunsystem. Und dieses beginnt direkt in den ersten Lebensaugenblicken, sowohl einen Schutz durch Abwehr als auch Toleranz gegenüber Fremdstoffen auszubilden.

Außerdem bedeutet die Kombinationsimpfung: Nur ein Stich statt fünf oder sechs. Und anteilig befinden sich im Kombi-Präparat sogar weniger Mengen der einzelnen Antigene. Außerdem braucht man weniger Zusatzstoffe, wie Stabilisatoren.