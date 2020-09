Bayern 2 am Sonntagvormittag / Zündfunk Franziska Storz

"Nach einer halbwegs turbulenten Schulzeit fing ich beim damals frisch geschlüpften Jugendsender DASDING (SWR) an. Nach einigen Jahren in Baden-Württemberg zog es mich aus sentimentalen Gründen zurück nach Bayern, ich studierte in München Politik und Kommunikationswissenschaften, absolvierte die Deutsche Journalistenschule und machte einen Abstecher zum Magazin der Süddeutschen Zeitung.

(In München besuche ich (wiederum aus Sentimentalität) ab und an die VfB-Fankneipe.)

Seit einigen Jahren bin ich nun Moderatorin und Redakteurin beim Zündfunk, außerdem nach wie vor für den SWR tätig und schreibe für verschiedene Magazine. 2011 habe ich das Buch ,Feldpost-Briefe deutscher Soldaten aus Afghanistan‘ mit herausgegeben und so springe ich munter hin und her zwischen den (Medien)-Welten.

Und wenn ich gerade kein Journalist bin, bin ich Passant - und auch hochzufrieden."