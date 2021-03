Bayern 2 am Sonntagvormittag / Zündfunk Franziska Eder

"Nach einer halbwegs turbulenten Schulzeit fing ich beim damals frisch geschlüpften Jugendsender DASDING (SWR) an. Nach einigen Jahren in Baden-Württemberg zog es mich aus sentimentalen Gründen zurück nach Bayern, ich studierte in München Politik und Kommunikationswissenschaften, absolvierte die Deutsche Journalistenschule und machte einen Abstecher zum Magazin der Süddeutschen Zeitung.