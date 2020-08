radioWelt / Bayern 2 Favoriten Veronika Lohmöller

Informationen gibt es zuhauf – auf allen möglichen Plattformen. Die Bayern 2 radioWelt nimmt sich Zeit, Informationen nicht einfach abzubilden, sondern in einen größeren Kontext zu stellen, zu hinterfragen. Und genau darum arbeite ich so gerne für diese Sendung. 400 km neue Radwege in den nächsten fünf Jahren an bayerischen Staats- und Bundesstraßen – deckt das den tatsächlichen Bedarf? Was hat die Quallenplage in der Ostsee mit dem Klimawandel zu tun? Und wird die Ebola-Epidemie im Kongo unterschätzt?

Und dank der Bayern 2 radioWelt habe ich viel Neues und Überraschendes gelernt. Weiß, dass Seychellen-Riesenschildkröten über 150 Jahre alt werden können, dass Frauen im Sudan Unsummen für Hautaufheller ausgeben, und dass in den USA Evangelikale einen erheblichen Einfluss auf die Politik haben.

Beiträge, Reportagen, Kommentare, Interviews und Musik. Themen aus Bayern, Berlin und der ganzen Welt. Die Mischung macht’s. Mir als Moderatorin macht es besonders viel Spaß, Live-Interviews zu führen. Das kurze Zögern in einer Antwort, ein überraschtes Auflachen – sagt manchmal mehr als tausend Worte.

Normalerweise bestimmt die aktuelle Politik meine Arbeit. Aber nicht immer! Wenn ich die Bayern 2-Favoriten moderiere, dann stehen keine Eilmeldungen im Fokus – sondern Kultur und Genuss. Dann darf ich Bücher, Alben, Filme, Hörbücher und Podcasts empfehlen. Ganz egal, ob gerade irgendwo auf der Welt gerade ein Putsch stattgefunden hat oder nicht. Meine ganz persönliche Auszeit ;-)