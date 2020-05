Dossier Politik Ina Krauß

Schon als Kind war Radio für mich das Tor zur weiten Welt – durch kein anderes Medium kann man schließlich so viel Neues entdecken, ganz nebenbei und ohne sich vom Fleck zu bewegen.

Egal, ob unsere Hörerinnen und Hörer gerade Auto fahren oder abspülen, es gibt immer eine Chance, sie dabei gut zu unterhalten, zu informieren und in neue Welten zu entführen. Sei es durch eine spannende Geschichte oder ein gelungenes Gespräch.

Meine journalistische Laufbahn drehte sich immer ums Radio. Als Studentin habe ich mich zuerst in einem freien Bürgerradio – bei Radio Z in Nürnberg - ausgetobt. Nach der Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule war ich zuerst bei Privatsendern in der aktuellen Berichterstattung, dann bei der ARD. Seit 1998 bin ich beim Bayerischen Rundfunk in der Redaktion Sozialpolitik und jetzt in der Politikredaktion.

Ich moderiere regelmäßig das "Freitagsforum" im Notizbuch und das Dossier Politik auf Bayern 2. In beiden Sendungen werden aktuelle Fragen so aufbereitet, dass Politik verständlich wird und auch diejenigen zu Wort kommen, die in der Regel wenig gehört werden. Anspruchsvolle Information – für Menschen aller gesellschaftlichen Schichten.