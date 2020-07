Bayern 2 Favoriten / Zündfunk Franziska Timmer

Bis ich’s rein geschafft hab in mein Radio, habe ich mich erst einmal als Lehramtsstudentin für Kunst und Englisch in München getarnt, um dann von Semester zu Semester mehr Zeit in der Redaktion des Aus- und Fortbildungssenders M94.5 zu verbringen. Geschichten recherchieren, sie fürs Hören zu schreiben oder am besten auch noch live on Air zu erzählen, das war’s, was ich machen wollte. Nach ersten Gehversuchen beim Lokalsender meiner Heimatstadt Landshut, kleinen Zwischenstopps bei Radiosendern in Adelaide und Melbourne, beim ZDF und bei arte, schließlich also kein Referendariat, sondern das Volontariat beim Bayerischen Rundfunk. Und auf einmal bin ich mitten drin, berichte vor allem für Bayern 2, den Sender, den ich schon als Teenager am liebsten gehört habe und bin ab und zu die Stimme, die live aus Ihrem Radio kommt. Und ich verrate Ihnen was: Es ist schön da, wo sie herkommt.