Notizbuch Christine Bergmann

Die Welt der Währungen und Zinsen hat mich schon in meinem Volkswirtschaftsstudium fasziniert. Da mir die reale Welt der Notenbanken aber dann doch zu trocken war, hat es mich zum Radio gezogen: Komplizierte wirtschaftliche Zusammenhänge so zu erklären, dass sie jeder verstehen kann – das ist meine Leidenschaft geworden. Und je länger ich das mache, umso schöner ist es. Denn Radio ist vielseitig. Ich kann in langen Sendungen mit Geräuschen, Musik und Interviews den Inhalt gestalten, ich kann von einem Ereignis live vor Ort berichten oder Sie als Moderatorin durch das Notizbuch begleiten.