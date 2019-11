Interview: Soziologe Philipp Staab Mitarbeiterbewertung bei Zalando: "Ein Klima der Angst"

Mit Sternen, Punktzahlen, mit "Daumen hoch" oder "Daumen runter". Im Internet werden Kunden ständig aufgefordert, Produkte zu bewerten. Der Modehändler Zalando wendet dieses System aber nicht nur auf seine Waren, sondern auch auf seine Mitarbeiter an. Die müssen sich nämlich gegenseitig beurteilen. Das geht aus einer Studie der Berliner Humboldt-Universität hervor, die die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung beauftragt hatte. "Zonar" heißt die Bewertungssoftware von Zalando, die bei gut einem Drittel der 14.000 Mitarbeiter eingesetzt wird. Laut der Forscher führt sie zu Überwachung, Leistungsdruck und Stress - und schafft so ein Klima der Angst. Zalando selbst verteidigt "Zonar" und spricht von einer gelebten Feedback-Kultur.

Prof. Philipp Staab lehrt an der Humboldt-Universität in Berlin im Bereich Soziologie der Zukunft der Arbeit. Er ist einer der Autoren der Studie.

radioWelt: Wie genau funktioniert das System?

Prof. Philipp Staab: Nicht die ganze Zeit. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Ratings, die da genutzt werden: Hochfrequente Ratings, die zum letzten Zeitpunkt unserer Untersuchung nicht mehr eine so riesige Rolle spielten, und periodische Ratings, die sehr wichtig sind.

Da müssen in gewissen Zeiträumen die Beschäftigten Bewertungen von einer gewissen Zahl von Kolleginnen und Kollegen einholen. Diese Bewertungen sind relativ umfassend und werden dann gebündelt in sogenannten Scores, also in zahlenmäßigen Bewertungen, die dann genutzt werden, um die Belegschaft in drei Gruppen einzuteilen: die Best-Performenden, die große Masse in der Mitte und die Low Performer, die dann eher als etwas problematischer [gelten] - oder, je nachdem jemand fragt, denen man ein bisschen helfen muss. So würde es Zalando vielleicht eher sagen.

Werden auch Chefs bewertet?

Es gab zumindest zum Zeitpunkt unserer Untersuchung die Möglichkeit, auch nach oben zu bewerten. Allerdings nur bis zu einem relativ nahen Hierarchielevel.

Sie haben in Ihrer Studie argumentiert, dass durch dieses System unter den Beschäftigten ein "Klima der Angst" entstehe . Woran machen Sie das fest?

Wir machen das vor allem an den Interviews fest, die wir geführt haben, und den Dingen, die uns die Beschäftigten erzählt haben. Es sind vor allem ihre Beschreibungen, die wir wiedergeben und was uns da erzählt wird.

Wenn etwa dieses Zitat eines "Klimas der Angst" fällt, dann ist es das Gefühl, einerseits permanent überwacht zu sein, weil jeder, mit dem man oder jede, mit der man gerade interagiert, im Grunde genommen als nächstes auch eine Bewertung dieser Interaktion schreiben würde - was das Vertrauensverhältnis negativ tangiert.

Eine andere Kritik ist die Intransparenz der Auswertung: Die Beschäftigten, mit denen wir gesprochen haben, beschreiben, dass sie eigentlich keine Ahnung haben, wie genau die Daten, die sie über andere erfassen oder die über sie erfasst werden, dann am Ende im Verhältnis zu den Scores und den Position in der Belegschaft stehen. Und das erzeugt ein gehöriges Maß an Verunsicherung.

Aber könnte man nicht sagen, dass es eigentlich nichts anderes ist, als eine optimierte Version dessen, was Unternehmen sowieso tun? Also, dass sich Vorgesetzte unter ihren Mitarbeitern umhören, wie die Kollegen sich so im Alltag machen?

Es ist sicherlich nochmal ein qualitativer Unterschied, ob Sie das informell tun oder ob Sie ein riesiges System bauen, für das auch nicht gerade wenig Arbeitszeit bei den Beschäftigten draufgeht, indem Sie das systematisieren.

Ein wichtiger Punkt dabei ist die Zurechenbarkeit von Entscheidungen: Das Beispiel, das Sie genannt haben, wie das klassischerweise so läuft, ist eines, bei dem Sie am Ende immer noch sagen können: 'Ich weiß, von wem genau jetzt diese Art von Bewertung meiner Arbeit ausgeht.'

Und das hat für Menschen, die unter ganz normalen Arbeitswelten weisungsgebunden arbeiten, eine gewisse entlastende Funktion. Bei solchen horizontalen Rating-Systemen kann sich das Management letztlich hinter so etwas wie der Macht der Zahlen, die diese Form betrieblicher Herrschaft überdecken, in der Wahrnehmung der Leute, verstecken.

Zalando sieht das ja ganz anders. Die sagen, mit Zonar gebe man den Mitarbeitern und den Chefs gleichermaßen die Möglichkeit, sich ein 360-Grad-Feedback einzuholen. Und Unternehmen und Chefs brauchen Feedback.

Ja, würde ich auch sagen. Die Frage bei Feedback ist, ist es qualifiziertes Feedback, oder nicht? Wenn Sie zum Beispiel heute in einer Human Resources-Abteilung arbeiten, dann lernen Sie eine ganze Menge Skills, die Sie können müssen, die Ihnen das möglich machen sollen, Menschen vermeintlich, im besten Fall halbwegs objektiv, zu beurteilen. Das ist aber nichts, was jeder und jede ganz normale Beschäftigte einfach so von heute auf morgen kann.

Jetzt sagt Zalando, die Betriebsräte hätten der Einführung dieses Systems zugestimmt und auch der Weiterentwicklung. Es ist schwierig dagegen zu argumentieren, wenn der eigene Betriebsrat sagt, dass es in Ordnung ist, oder?

Die Situation der Betriebsräte bei Zalando ist speziell. Es gibt ja nicht gerade viele. Uns hat zum Beispiel, als die Studie veröffentlicht wurde, ein ehemaliger Betriebsrat geschrieben, der sich bedankt hat für die Studie und erzählt hat, sie seien der einzige Betriebsrat, einer Zalando-Tochter gewesen, der es geschafft hätte, die Einführung dieses Systems zu verhindern.

Über die Art und Weise, wie heute in der Arbeitswelt - und da spreche ich nicht mehr über "Zonar" im Speziellen - solche Entscheidungen über technische Einrichtungen von Betriebsräten mitbestimmt werden können, kann man bei Zonar wirklich etwas lernen: Weil es für Betriebsräte mit diesen algorithmischen Systemen immer schwieriger wird, auch die ganze Tragweite solcher Technologien wirklich gut beurteilen zu können. Aber ist es einmal mitbestimmt, dann ist es erst mal da.

Und da können Sie lernen, dass aus diesen Entwicklungen nochmal großes Konfliktpotenzial in einer Belegschaft entstehen kann, das sie vielleicht durch andere Methoden ein Stück weit besser einfangen könnten.