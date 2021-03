Mit Verboten und Verzicht Müssen wir den Klimawandel wie die Pandemie bekämpfen?

In der Corona-Krise setzt die Politik auf Einschränkungen – und wir alle müssen auf viel verzichten. Sollte man also auch beim Thema Klimaschutz auf striktere Maßnahmen setzen? Oder was wären sinnvolle Alternativen für eine bessere Klimapolitik? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 0800/94 95 95 5.