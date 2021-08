Minimalistischer Kleiderschrank In 5 Schritten zur nachhaltigen Garderobe

1. Tragen, was man hat

Das ist der erste Punkt auf Lias Liste zu einem nachhaltigen Kleiderschrank. Zuerst sollte man sich bewusst werden: Was und wie viel habe ich eigentlich in meinem Schrank? Die Teile, die man hat und die einem gefallen, sollte man auch tragen - und zwar so lange wie möglich.

2. Aussortieren

Die Teile, die nicht mehr gefallen oder nicht mehr passen, sollten wir gehen lassen. Und wenn wir uns nicht direkt trennen können: Vielleicht erst einmal in eine Kiste legen und verstauen. Wenn wir es nach drei Monaten nicht vermisst haben, kann es endgültig weg. Aber wohin mit den alten Sachen?

3. Recyclen

... oder verschenken. Warum Kleidung wegwerfen, wenn jemand anderes noch damit glücklich werden kann? Kleidertausch, Kleinanzeigen, Kleidercontainer - es gibt viele Möglichkeiten, vergangene Lieblingsteile abzugeben.

4. Kombinieren

Für eine kleine Garderobe ist es wichtig, dass die wenigen Teile auch untereinander kombinierbar sind. Dabei geht es nicht nur um Farben und Muster, sondern auch darum, dass alle Shirts unter alle Pullis passen und man zu jeder Hose alle Oberteile tragen kann.

5. Nur kaufen, was man wirklich braucht

Ein nachhaltiger Kleiderschrank bedeutet auch, das Kaufverhalten anzupassen. Lias Tipp: Wenn man kurz davor ist, sich etwas zu kaufen, erst einmal überlegen: Brauche ich das wirklich? Und idealerweise kauft man Kleidung secondhand, also gebraucht. Und am besten aus Materialien wie Baumwolle, Wolle oder Leinen. Denn die enthalten so gut wie kein Plastik.