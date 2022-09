Militärische Erfolge für die Ukraine Was heißt das für die deutsche Politik?

Die Ukraine erobert von Russland besetzte Gebiete zurück. In Deutschland geht die Debatte um Waffenlieferungen weiter. Was halten Sie davon? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit! Die Nummer ins Tagesgespräch: 0800 / 94 95 95 5.