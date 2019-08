Medikamentöse Therapie Migränebehandlung mit Tabletten

Grundsätzlich sollte man Kopfschmerzen, insbesondere, wenn sie häufig auftreten nicht allein mit Schmerzmitteln behandeln, denn alle Substanzen, die man zur Akuttherapie der Attacke einsetzen kann, können den Kopfschmerz verstärken und chronifizieren. Deshalb spielt die vorbeugende Behandlung eine besonders große Rolle.

Die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft hat eine Leitlinie für Patienten herausgegeben, in der sie genau ausführt, wie sich die Patienten bei Migräne oder Spannungskopfschmerzen zunächst selbst helfen können.

Wie man frei verkäufliche Schmerzmittel einsetzen soll, steht natürlich auch auf jedem Beipackzettel, nur wird der von vielen Patienten gar nicht mehr gelesen.

Regel: Wie oft man Kopfschmerztabletten nehmen darf

Grundsätzlich rät die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, Schmerztabletten nicht länger als drei Tage hintereinander und an nicht mehr als zehn Tagen pro Monat zu nehmen.

Normale Schmerzmittel gegen Migräne?

Bei vielen Patienten können herkömmliche Schmerzmittel (ASS, Ibuprofen oder Paracetamol) auch bei einer Migräne-Attacke funktionieren. Viele Patienten greifen zu Kombinations-Medikamenten mit mehreren Wirkstoffen, z.B. Kombinationen aus ASS, Paracetamol und Koffein. Koffein bewirkt eine Verstärkung der Wirkung des Schmerzmittels.

Tipp: Frühzeitig behandeln und ausreichend hoch dosieren

Meist ist entscheidend, die Medikamente gleich zu Beginn der Attacke und in ausreichender Dosierung einzunehmen, damit der Schmerz gar nicht erst sein Maximum erreicht. Bei einer Migräne müssen es in der Regel schon 2 Tbl. Aspirin sein (entsprechend 1000 mg Acetylsalizylsäure) oder 600 mg Ibuprofen, um dem Schmerz Herr zu werden. Wenn möglich, sollte man sich nach der Einnahme auch zurückziehen und etwas ruhen, bis das Medikament seine Wirkung entfaltet.

"Man darf ruhig probieren, ob die frei verkäuflichen Schmerzmittel gegen Migräne helfen. Wenn sie nicht helfen oder man sie immer öfter nehmen muss, sollte man jedoch zum Arzt." Dr. Förderreuther

Bei Übelkeit und Erbrechen: Medikamente, die den Magen beruhigen

Die Übelkeit bei der Migräne beruht auf einer gestörten Magenperistaltik. Tabletten gelangen deshalb gar nicht ins Blut und können demzufolge nicht wirken. Nimmt man erst ein Mittel gegen die Übelkeit und ca. 15 Minuten später das Schmerzmittel, so erreicht man, dass die Schmerzmittel besser ins Blut aufgenommen werden und viel besser wirken. Welchen Wirkstoff man dafür einnehmen kann, muss man allerdings mit dem Arzt besprechen, denn die Medikamente sind verschreibungspflichtig, und es kann Gegenanzeigen geben.

Triptane: spezielle Migränemedikamente

Spezielle Migränemedikamente sind die sogenannten Triptane. Das Besondere ist, dass sie keine Schmerzmittel sind. Wenn man sich einen Fuß verstaucht, helfen zwar Schmerzmittel, aber keine Triptane. Sie sind nur bei bestimmten Kopfschmerzen, nämlich der Migräne und dem sehr seltenen Clusterkopfschmerz, wirksam. Man kann sie in verschiedenen Darreichungsformen einnehmen: als Spritze, als Spray (gut bei Übelkeit oder Erbrechen), oder als Tablette.

"Triptane helfen vielen Migränepatienten besser als herkömmliche Schmerzmittel. Leider helfen sie jedoch auch nicht allen Patienten." Dr. Förderreuther

Wie Triptane wirken

Mit Triptanen kann man über einen Eingriff in den Serotoninstoffwechsel die neurovaskuläre Entzündung stoppen. Sie bewirken, dass sich die geweiteten Gefäße wieder verengen und die Entzündungsreaktion abklingt. Auch Triptane wirken am besten, wenn man sie früh in der Kopfschmerzattacke einnimmt.

"Auch Triptane können Nebenwirkungen haben: Relativ häufig wird ein gewisses Engegefühl über der Brust geschildert. Das kommt aber nicht vom Herzen, sondern ist ein Phänomen, das eher von der Speiseröhre herrührt. Es sollte die Patienten nicht beunruhigen. Nebenwirkungen wie Herzklopfen, Herzrhythmus-Störungen oder gar Herzinfarkt sind extrem selten. Wichtig ist jedoch, bei der Verordnung auch die Gegenanzeigen zu berücksichtigen." Dr. Förderreuther

Triptane plus andere Mittel

Ein Hauptproblem der Triptane ist, dass sie bei lang anhaltenden Migräneattacken oft nicht lange genug wirken. Der Schmerz wird zwar kupiert, doch läuft die Attacke im Hintergrund weiter. Wenn die Wirkung des Triptans nachlässt, kommt der Kopfschmerz wieder. Deswegen werden Triptane oft noch mit anderen Mitteln kombiniert, die länger wirken (z.B. Naproxen), um das Wiederkehren des Kopfschmerzen zu vermeiden.

Regel für die Triptan-Einnahme

Wie für alle Kopfschmerztabletten gilt auch für Triptane: Durch die regelhafte Einnahme an mehr als acht bis zehn Tagen pro Monat besteht die Gefahr, den sogenannten schmerzmittelverursachten Kopfschmerz auszulösen.

Medikamenteninduzierter Kopfschmerz

Wenn ein Kopfschmerzpatient über Monate sehr häufig Schmerzmittel oder Triptane einnimmt, können die Kopfschmerzen schlimmer werden. Um dies zu verhindern, gelten folgende Regeln:

Triptane maximal an acht bis zehn Tagen pro Monat

Schmerzmittel wie ASS und Ibuprofen maximal an 15 Tagen pro Monat

Kombinationspräparate oder Kombinationen verschiedener Schmerzmittel maximal an zehn Tagen

Vorbeugende Therapie

Wenn Migräne-Attacken immer häufiger, länger und stärker werden, sollte man den Arzt aufsuchen, denn dann ist eine vorbeugende Therapie nötig. Sinnvoll ist das bereits, wenn mehr als drei Attacken pro Monat auftreten. Unter einer vorbeugenden Therapie nehmen die Kopfschmerztage wieder ab. Das ist echte Lebensqualität und der beste Schutz vor der Entwicklung von Schmerzmittel-induzierten Kopfschmerzen.

Es gibt nicht-medikamentöse Verfahren wie Entspannungstechniken, Ausdauersport (drei Mal pro Woche à 30 Minuten), Biofeedback oder - vor allem bei besonderer Stressbelastung - Stressbewältigungstraining (siehe dazu „Selbsthilfe“). Nicht-medikamentöse Maßnahmen sind zeitaufwändiger und nicht so bequem wie die Einnahme einer Tablette, aber sie sind wirkungsvoll. Studien haben gezeigt, dass die Kombination nicht-medikamentöser Maßnahmen mit einem Medikament die effektivste Prophylaxe ist.

Medikamentöse Prophylaxe

Für eine medikamentöse Prophylaxe werden Medikamente eingesetzt, die selbst keine Schmerzmittel sind, aber bei täglicher Einnahme zu einem Rückgang der Attacken führen. Dies sind beispielsweise:

Betarezeptorenblocker wie Metoprolol, Propranolol, Bisoprolol

Medikamente aus der Epilepsie-Therapie wie Topiramat und Valproinsäure

Kalziumantagonisten wie Flunarizin

trizyklische Antidepressiva wie Amitriptylin

"Ob ein Medikament vorbeugend wirkt, kann man erst nach ca. sechs bis acht Wochen entscheiden. Wenn ein Medikament wirkt, muss man es häufig nur für sechs bis neun Monate einnehmen, dann ist die Frequenz der Migräne-Attacken so weit reduziert und die Migräne so gut stabilisiert, dass man wieder allein bei Bedarf mit Triptanen oder Schmerzmitteln zurechtkommt." Dr Förderreuther

Chronische Migräne

Wenn Migränekopfschmerzen immer häufiger werden und man schließlich über mindestens drei Monate an mehr als 15 Tagen pro Monat Migräne hat, liegt der seltene Fall einer chronischen Migräne vor. Diese Patienten sind besonders schwer betroffen und bedürfen in aller Regel einer sehr intensiven Therapie, die nicht nur Medikamente, sondern auch zusätzliche intensive verhaltenstherapeutische Maßnahmen erfordert. Dann - und nur dann - kann zusätzlich zu den oben genannten prophylaktischen verhaltenstherapeutischen Maßnahmen und Medikamenten auch noch Botulinumtoxin helfen. Botulinumtoxin wird an definierten Stellen in die Stirnmuskulatur, in die Kaumuskeln, die Nacken- und Hinterhauptsmuskeln gespritzt – dort injiziert führt es wahrscheinlich dazu, dass die chronisch erhöhten Botenstoffe, die die neurovaskuläre Entzündung der Migräne auslösen, allmählich wieder absinken und so weniger Attacken generieren. Die Wirkung einer Injektionsbehandlung hält drei Monate an.

Stimulationen

In den letzten Jahren wurden auch verschiedene Stimulationsmethoden entwickelt, die einen Rückgang der Migräne herbeiführen können. Hierbei wird z.B. der Vagusnerv oder ein Nervenast des Trigeminusnerven an der Stirn mit einem speziellen Stimulationsgerät durch die Haut hindurch mit elektrischen Reizen stimuliert. Die Patienten müssen die Stimulation selbst mehrfach am Tag durchführen. Da der wissenschaftliche Beweis für die Wirkung der verschiedenen Stimulationsmethoden jedoch noch nicht hinreichend erbracht ist, übernehmen die Kassen die Behandlung noch nicht regelhaft.

Neue Entwicklungen

Immer wieder kann man von einer "Impfung" gegen Migräne lesen. Der Begriff Impfung ist jedoch falsch. Gemeint sind Medikamente, die gespritzt werden müssen und die den wahrscheinlich stärksten Botenstoff bei der Entstehung der neurovaskulären Entzündung das sogenannten CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide) hemmen. Sie blockieren entweder den Botenstoff CGRP selbst, oder seinen Rezeptor. Die vorbeugende Wirkung dieser neuen Substanzklasse wurde inzwischen für die Migräne in Studien nachgewiesen, und es werden wahrscheinlich bald neue Präparate für die vorbeugende Behandlung der Migräne zur Verfügung stehen.