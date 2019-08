Diagnose Migräne erkennen, Symptome behandeln

Bildgebende Verfahren wie CT oder Kernspintomographie sind für die Diagnose in der Regel nicht erforderlich. Auch wenn man den Kopfschmerz schon kennt, weil z.B. auch die Mutter betroffen ist, sollte man die Eigendiagnose vom Arzt bestätigen lassen und sich dann vor allem auch zur richtigen Therapie beraten lassen.

Die Beschwerden des Patienten bei einer Migräne-Attacke sind sehr charakteristisch. Deswegen geben vor allem die Beschreibungen des Patienten entscheidende Hinweise darauf, ob es sich um eine Migräne oder eine andere Kopfschmerzart handelt. Hinzu kommen internistische und neurologische Untersuchungen.

Jeder hat seine eigene Migräne

Migräne ist ein vielschichtiges Krankheitsbild. Sie läuft zwar bei dem einzelnen Patienten immer sehr ähnlich ab, aber bei verschiedenen Patienten sehr unterschiedlich:

Der Eine hat die Kopfschmerzen auf der einen, der Andere auf der anderen Seite, beim Dritten sind beide Kopfhälften betroffen. Und nicht jeder halbseitige Kopfschmerz ist eine Migräne.

Der Eine leidet vor allem an Übelkeit, den Anderen quält mehr die ausgeprägte Lärm- und Lichtüberempfindlichkeit.

Bei dem Einen kommt die Migräne immer am Wochenende, wenn der Stress nachlässt bzw. sich die Tagesrhythmik ändert. Beim Anderen kommt die Attacke mitten in der Stressphase oder nur aufgrund von hormonellen Einflüssen.

Einige haben eine sogenannte Aura, die meisten Migräne-Patienten aber nicht.

Letztlich sind die Symptome bei jedem Patienten ein kleines bisschen anders, aber für den Einzelnen sehr gleichförmig.

Tipp: Ein Kopfschmerztagebuch führen

Es ist sinnvoll, dass der Patient versucht, seine persönlichen Auslösefaktoren herauszufinden und zu dokumentieren. Dazu führt er am besten ein Kopfschmerztagebuch. Wichtig ist, dass man dies für eine Weile regelmäßig tut, um analysieren zu können, wie viele Kopfschmerzarten man hat. Ein Migräne-Patient kann ja auch einmal einen Spannungskopfschmerz haben. Auch die Häufigkeit der Medikamenteneinnahme wird damit transparent. Folgende Rubriken sollten enthalten sein: Anfallfrequenz, Medikamenteneinnahme, Intensität des Anfalls, Schmerzqualität, Begleitsymptome (wie Übelkeit, Erbrechen, verstopfte oder laufende Nase) und der zeitliche Bezug zum eventuell auslösenden Faktor.

"Wenn man sich über die individuelle Ausprägung der Migräne klar geworden ist, kann man auch die Therapie gezielt planen und steuern." Dr. Förderreuther

Untersuchungen beim Neurologen

Wer hin und wieder leichte Kopfschmerzen hat, muss nicht unbedingt zum Arzt gehen. Wer aber regelmäßig Kopfschmerzen hat oder schwere Attacken, sollte auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Für die Diagnose einer Migräne braucht man in aller Regel nur die Anamnese (Befragung des Patienten nach seinen Beschwerden, Symptomen etc.) und die körperliche Untersuchung.

Bildgebende Verfahren, also Kernspin- und Computertomographie, sind bei Migränepatienten in der Regel nicht notwendig. Sie dienen nur bei atypischen Verläufen dazu, andere Ursachen der Schmerzen auszuschließen wie Tumoren, Entzündungen oder Blutungen.

Facharzt zu Rate ziehen

Vor allem Patienten, die nicht gut auf die vom Hausarzt verordnete Therapie ansprechen oder sehr häufig Kopfschmerzen haben, sollten einen Facharzt aufsuchen. In der Regel wird das ein Neurologe oder Schmerztherapeut sein. Es gibt auch ausgewiesene Kopfschmerzspezialisten und Kopfschmerzambulanzen, die dann zu Rate gezogen werden können. Leider gibt es jedoch gemessen am Bedarf noch wenig spezialisierte Einrichtungen. Auf den Internetseiten der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft kann man nach einem Experten in der Nähe suchen.