Kinder- und Jugendbuchautor Michael Ende wäre heute 90 Jahre alt

Um ein Haar wäre sein Debüt-Roman "Jim Knopf" gar nicht erst erschienen. Heute begeistern Michael Endes Geschichten Junge und Erwachsene gleichermaßen: Auch "Die unendliche Geschichte" oder "Momo" sind Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur. Geboren am 12. November 1929 in Garmisch wäre Michael Ende heute 90 Jahre alt geworden.

"Nach und nach war Momo für Gigi Fremdenführer ganz unentbehrlich geworden. Er hatte, sofern man das von einem so unsteten leichtherzigen Kerl überhaupt sagen kann, eine tiefe Liebe zu dem kleinen struppigen Mädchen gefasst und hätte es am liebsten überall hin mitschleppt." Michael Ende im Roman 'Momo'

Nicht nur für Gigi, den Geschichtenerzähler, ist Momo ganz unentbehrlich geworden. Das gilt genauso für die Leser Michael Endes. Das kleine Mädchen mit dem pechschwarzen Strubbelkopf und der viel zu großen Jacke verweigert sich dem Zeit-Spar-Diktat der gruseligen grauen Herren – und verteidigt so, zusammen mit der Schildkröte Kassiopeia, die Freiheit. Mehr noch: Unser aller Freiheit. Der Roman hat auch im Abstand von 45 Jahren kein bisschen an Bedeutung verloren. Im Gegenteil. In der Literatur – überhaupt in der Kunst – sah Michael Ende einen großen Raum für die Utopie. Und einen Raum, um über die Würde des Menschen nachzudenken: "Das Tier steht in einer gewissen Kausalität und bleibt darin. Es kann da nicht ausbrechen, aus dem Kausalkreis seiner Instinkte. Aber der Mensch kann es. Und dort, wo er am allermeisten Mensch ist, tut er es auch. Dort ist er kreativ, schöpferisch und schafft neue Welten".

Michael Endes Bücher erreichen Auflagen in Millionenhöhe

"Momo" – 1974 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet – gilt als eines der erfolgreichsten Bücher Michael Endes. Sein Werk hat nach Angaben des Thienemann-Verlages heute eine Gesamtauflage von 35 Millionen Büchern weltweit, vor drei Jahren etwa erschien in den USA eine neue Übersetzung von "Momo".

Sein großer Roman "Die unendliche Geschichte" ist jetzt im Stuttgarter Thienemann-Verlag in einer neu gestalteten Ausgabe erschienen, illustriert von Sebastian Meschenmoser. Das Buch wurde in 40 Sprachen übersetzt und hat sich bislang zehn Millionen Mal vekauft.

Abenteuer als zentrales Motiv

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer aus der Verfilmung von Michael Endes Roman "Jim Knopf".

Auch die anderen großen Romane Michael Endes zeigen junge Menschen, die Außenseiter sind und – zusammen mit Begleitern und Freunden – Außergewöhnliches leisten müssen. Das gilt für Bastian, der sich lesend in der "Unendlichen Geschichte" verliert. Und das gilt auch für den Jungen, mit dem Michael Ende berühmt wurde: Jim Knopf.



In der Internationalen Jugendbibliothek in München (IJB) liegt ein Teil des Nachlasses von Michael Ende, darunter auch das sorgsam überarbeitete Typoskript von "Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer".

"Michael Ende erzählte ja auch immer, dass der erste Satz fertig in seinem Kopf war. Und er noch nicht wusste, wie die Geschichte weitergeht und er sie erst sukzessive sich weiterentwickelt hat. Und der erste Satz heißt: Das Land, in dem Lukas der Lokomotivführer lebte, hieß Lummerland und war nur sehr klein." Jutta Reusch, Internationale Jugendbibliothek

In der Blutenburg, dem Sitz der IJB, gibt es zudem ein kleines Museum: Michael Endes Zauberreich, die Gitarre, ein bemalter Bauernschrank, Tarot-Karten, Bilder, anderes mehr.

Ablehnung durch Verlage - beinahe wäre Jim Knopf nie erscheinen

Um ein Haar wäre der großartige Debüt-Roman auf Nimmerwiedersehen in der Schublade verschwunden. Zehn Verlage hatten das Manuskript abgelehnt. Eine negative Antwort folgte der nächsten.

"Es hieß zum Beispiel: "Passt leider nicht in unser Programm" oder "Kinder lesen keine so dicken Bücher". Das Manuskript hatte 500 Seiten. Und daraufhin wollte Michael Ende es einfach vergessen und entsorgen", sagt Jutta Reusch von der Internationalen Jugendbibliothek in München.

Ingeborg Hoffmann, später Michael Endes erste Ehefrau, hat das zum Glück verhindert.

Zwischen Phantasie und Realität

Seine Geschichten verbinden immer wieder realistische und phantastische Erzähl-Welten. Auch das ist ein großes Motiv in der Kinder- und Jugendliteratur. Die phantastischen Elemente und Schauplätze ermöglichen tolle Abenteuer. Zugleich aber – und das ist wesentlich – sind sie verfremdete Spiegelbilder der realen Welt, der wenig schönen Welt der Erwachsenen. Und Michael Endes junge Helden bewähren sich genau dort. Die Liebe zur Phantastik wurde wohl auch durch den Vater, durch den von den Nazis verfemten Maler Edgar Ende, beeinflusst.

"Für ihn war es immer wichtig, dass die Kunst tatsächlich eine selbständige Schöpfung des Menschen ist, die weder in dieser noch in jener Welt ein Vorbild hat." Michael Ende über seinen Vater

Michael Ende war ein Zauberer. Er liebte das Spiel mit den Worten, das Spiel mit der Phantasie. Zugleich hat er die Phantasie seiner Leser unendlich bereichert. Seine Bücher tun das weiterhin. Sie zeigen immer wieder, wie eine Welt aussehen könnte, die tatsächlich eine etwas Bessere wäre.