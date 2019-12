Das Spiel mit dem Zufall Michael Ende und Wilfried Hiller

"Bei den Studien bin ich dann drauf gekommen, daß Augustinus in der gleichen Nacht geboren ist wie Michael Ende, also vom 12. zum 13. November und gestorben ist er am 28. August (wie Michael) und das ist schon eine merkwürdige Zusammenfügung. Ich weiß nicht, ob er's gewußt hat, aber der zentrale Satz von Augustinus heißt ja: 'Tu was du willst, aber tu es mit Liebe'.



Und der zentrale Satz bei Michael in der 'Unendlichen Geschichte' heißt auch: 'Tu was du willst, aber mit Liebe' - das wird bei ihm vorausgesetzt. Ich weiß nicht, ob so was ganz zufällig sein kann. Es liegen ja doch 1500 Jahre dazwischen. Das sind ganz bestimmte Verbindungen, die mich natürlich interessieren.



Wie ich zum ersten Mal in Griechenland war, war ich so fasziniert von dem Sternenhimmel, der einem geradezu auf den Kopf fällt, es war einfach grandios, und dann hab ich mich ganz intensiv mit den Sternbildern beschäftigt, und da bin ich drauf gekommen, dass es 88 Sternbilder gibt und dass das Klavier ja 88 Tasten hat, und da hab ich gesagt, da machst du was draus, und begann dann einen Zyklus zu schreiben. Da bin ich jetzt so im letzten Viertel.



88 Stücke für ein, zwei, drei oder vier Klaviere, wo jedem Sternbild ein ganz besonderer Ton zugeordnet ist, und dem Einhorn ist eben der Ton 'e' für Michael Ende zugeordnet."