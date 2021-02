Was sind Metastasen? Metastasen: Ableger eines Tumors

Ein Tumor ist damit in der Regel in einem fortgeschrittenen Stadium. Metastasen bedeuten aber nicht zwangsläufig das Todesurteil.

Schatten, Flecken, Metastasen - wie man Metastasen diagnostiziert

Wenn man eine Bildgebung bei einem gesunden Menschen macht, ist es möglich, dass Befunde erhoben werden, die ggf. Gewebe unklaren Ursprungs beschreiben, diese müssen aber nicht unbedingt etwas mit einer Tumorerkrankung zu tun haben. Da bei Krebspatienten häufiger bildgebende Verfahren angewendet, werden solche Befunde im Zusammenhang mit der Krebserkrankung eher als verdächtig eingestuft. Radiologen sprechen dann manchmal von Schatten oder Flecken, solche Auffälligkeiten in der Bildgebung müssen aber auch dann nicht unbedingt Metastasen sein. Wenn es ein sehr kleiner Befund ist, kann man in der Regel noch einmal abwarten und nach einer gewissen Zeit noch eine weitere Verlaufskontrolle machen. Handelt es sich um eine größere oder mehrere Läsion, versucht man das in der Regel zeitnah Gewebe zu sichern und zu untersuchen indem man eine Biopsie durchführt.

Metastasen – die emotionalen Folgen des Befundes

Tumorerkrankungen, die noch nicht metastasiert sind, werden im Frühstadium häufig operiert. Die Operation wird in diesem Fall mit dem Ziel durchgeführt, die Erkrankung zu heilen. Das heißt, indem man einen Tumor entfernt und eventuell nachfolgend noch eine weitere, sogenannte adjuvante, Therapie anschließt – versucht man eine Ausbreitung frühzeitig zu verhindern. Falls jedoch die Diagnose von Metastasen gestellt wird, ist dies für die Patienten natürlich erst mal ein Schock. In der Tat ist es in einem solchen fortgeschrittenen Stadium in der Regel deutlich schwieriger, die Tumorerkrankung zu beherrschen. Häufig ist dies mit Unheilbarkeit einer Tumorerkrankung verbunden – auch wenn das nicht immer zutrifft - und deswegen ist der Patient natürlich erschrocken, wenn er das hört.

Krebs ist nicht gleich Krebs, Metastase ist nicht gleich Metastase

Was der Befund "Metastasen" konkret für den Einzelnen bedeutet, hängt aber von verschiedenen Faktoren, insbesondere der zugrunde liegenden Tumorerkrankung ab. Denn Krebs ist nicht gleich Krebs – und dementsprechend sind auch Metastasen nicht immer gleich zu bewerten. Beim malignen Melanom ist es beispielsweise heute so, dass auch Patienten mit einer fortgeschrittenen Metastasierung sehr gut behandelt werden können und sich bei einem Teil der Patienten tatsächlich auch eine sehr gute Rückbildung bis hin zum Verschwinden des Tumors erreichen lässt.