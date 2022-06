"Menstruationsurlaub" für Spanierinnen Brauchen wir das auch?

Wenn die Schmerzen zu stark sind, sollen sich Frauen in Spanien zukünftig krankmelden dürfen. Mit der geplanten Regelung will die spanische Regierung Frauen entlasten, aber auch dazu beitragen, die monatliche Regel zu enttabuisieren. Spanien ist somit das erste Land in Europa, in dem eine solche Regelung eingeführt werden soll. Kontrovers diskutiert wird hier in Deutschland bereits der Begriff "Urlaub". Wie sehen Sie das? Sollten wir etwas Ähnliches einführen? Wie leicht oder schwer fällt es Ihnen – egal welches Geschlecht – über das Thema Menstruation zu sprechen?