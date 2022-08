Mehr Unfälle an Seen und Flüssen Was erleben Sie beim Baden?

In Bayern steigt die Zahl der Ertrunkenen. Das Tagesgespräch fragt: Sind Sie beim Schwimmen schon mal in eine gefährliche Situation geraten? Oder konnten Sie anderen in einer Notlage helfen? Die Nummer in die Sendung: 0800/ 94 95 95 5.

Keine gute Nachricht: In Bayern sind in diesem Jahr bislang deutlich mehr Menschen ertrunken als im Vorjahreszeitraum. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) berichtet, dass bis Juli 42 Menschen im Freistaat beim Baden ums Leben gekommen. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2021 waren es 29.

Wie die DLRG bei der Vorstellung der Zwischenbilanz 2022 erklärte, liegt Bayern bei der Zahl der Ertrunkenen auch deutlich vor den anderen Bundesländern. Die meisten Opfer sind männlich. Nur 8 der 42 in Bayern ertrunkenen Menschen waren weiblich. Fast die Hälfte der Ertrunkenen kam in einem See ums Leben (20 Fälle), in den Flüssen im Freistaat starben 16 Menschen.

Die DLRG-Präsidentin Ute Vogt appellierte wegen dieser Zahlen an die Schwimmer, in keine unbeaufsichtigten Seen und keinesfalls in Flüsse zu gehen. "Wenn dort etwas passiert, ist die Aussicht auf lebensrettende Hilfe oft gleich null", betonte sie.

Welche kritische Situation haben Sie beim Baden erlebt?

Das Tagesgespräch fragt: Sind Sie beim Schwimmen schon mal in eine gefährliche Situation geraten? Oder konnten Sie anderen in einer Notlage am See oder an einem Fluss helfen?

Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller ist Michael Förster. Er ist der Sprecher der DLRG in Bayern.

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.