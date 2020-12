Meditative Natur-Sounds zum Entspannen Mit 3D-Kino im Kopf ins Isartal

Wir nehmen Sie mit zu einem akustischen Ausflug in die Entspannung – alles im Fluss, ein leises Plätschern, ein entspanntes Rauschen: Wir haben unsere 3D-Mikrophone am wilden Fluss aufgestellt, an der Isar.

Wie klingt das Vorkarwendel? Anfang Dezember haben wir mit den radioReisen in Vorderriss von einem malerischen Kiesbett aus die Isar aufgenommen und an einer einsamen Bucht den sanften Wellen des Sylvensteinsees gelauscht. Neben unserem Klappstuhl hatten wir verschiedene 3D-Mikrofonsysteme im Gepäck, darunter ein sogenannter "Neumann Kunstkopf". BONUSFOLGE: Meditative Natur-Sounds zum Entspannen Im Flow an der Isar

Da die räumliche Anordnung der Mikrofone bei der Aufnahme die Anatomie des menschlichen Gehörs widerspiegelt, hat man später beim Hören mit Kopfhörern das Gefühl, selbst mitten in der Natur zu stehen. Die dreidimensionale Aufnahmetechnik ermöglicht es, Geräusche wie Wellen, Wind und Vogelgezwitscher aus allen Richtungen akustisch abzubilden - sozusagen 3D-Kino im Kopf dank der Leistung des eigenen Gehirns, das die Schallwellen räumlich verarbeitet.

Mittendrin Dank binauraler Aufnahme

Zu den Lieblingsorten von Ludwig Ganghofer, Ludwig Thoma und König Ludwig II. führt uns dieser akustische Ausflug am beginnenden Winter. Verfallene Almen, Geschichten von Wilderern und Schießereien auf Flößen, dazu eine königliche Kapelle und ein Karwendelblick, der seinesgleichen sucht – all das bietet das Isartal auf den wenigen Kilometern zwischen Vorderriss und Fall, dazu unzählige Wandermöglichkeiten für Genießer und Sportliche. Bei unserer ersten Aufnahme haben wir Sie in den Woid geschickt, in den Bayerischen Wald genauer gesagt. Auch so ein Highlight in Bayern.

Vorderriss, Sylvensteinsee und zurück

In Vorderriss, wo der Rissbach in die Isar mündet und die Einheimischen zum liebevoll „Kanapee“ genannten Aussichtspunkt hinaufsteigen, nimmt unsere akustische Reise ihren Anfang. Sie führt uns wenige Kilometer flussabwärts zu einem der meistfotografierten Motive der Deutschen Alpenstraße, zum Sylvensteinsee. Wie norwegische Fjorde reichen seine Arme hinein bis in die schroffen Flanken der Berge. Auf seinem Grund liegen die Grundmauern des Dorfes Fall, das 1959 dem Bau dieses Stausees weichen musste.