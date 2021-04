Tabletten fürs Gehirn Medikamente bei Morbus Parkinson

Levodopa

Dopamin-Agonisten

Dopaminabbau-Hemmer

Nebenwirkungen

Manchmal müssen Patienten eine Weile ausprobieren, welche Medikamente ihnen am besten helfen und was die wenigsten Nebenwirkungen hervorruft. Auftreten können:

Darreichungsformen

Medikamente bei Parkinson wirken sehr unterschiedlich.

Die meisten Wirkstoffe können als Tablette verabreicht werden. Manche wirken kurz und müssen mehrmals täglich genommen werden. Andere wirken länger und es reicht eine einzige Einnahme am Tag. Auch Pflaster gibt es, bei denen der Köper den Wirkstoff gleichmäßig durch die Haut aufnimmt. Und manche Parkinsonpatienten sprechen vor allem im fortgeschrittenen Stadium eher auf gleichmäßige Darreichung per Pumpe an.