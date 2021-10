Biedermann mit Stacheln: Mecki und die Zauberer aus Gräfelfing

Mecki ist der berühmteste aller Igel - und gleichzeitig Familientier, Schlitzohr und Oberlehrer. Seine Karriere als Filmstar und Comicfigur begann mit dem Märchen vom Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel. Die Brüder Diehl, Wegbereiter des Puppentrickfilms, bannten die Geschichte 1936/37 in ihren Gräfelfinger Studios auf Zelluloid. Der Streifen lief als "Unterrichtsfilm" in den Schulen und wurde dank der - allen Diehl-Filmen eigenen - Mischung aus leisem Humor und Detailbesessenheit bei Figuren, Dekoration und Kostümen enorm populär.

Im Jahr 1936 galten die Diehl-Studios bereits als herausragend im Puppentrickfilm. Die Brüder Ferdinand und Hermann Diehl hatten zunächst in der EMELKA gearbeitet, der Vorläuferin der späteren Bavaria, bevor sie im Dachgeschoss des elterlichen Hauses in Gräfelfing zusammen mit einem weiteren Bruder, dem Lehrer Paul Diehl, die eigene Produktion gründeten.

"Kalif Storch war der Anfang. Da hat man sich bemüht, das überhaupt in Gang zu bringen. Und dann haben sie versucht, Puppenfilme zu machen, die als Beiprogramm für Filme liefen. Bis dann etwas später, Mitte der 30er-Jahre, hat man versucht - sicher mein Onkel Paul, hat Kontakt aufgenommen zur FWU ('Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht', damals noch 'Reichsstelle für Unterrichtsfilm')... Der Onkel Paul hatte natürlich zu den Schulmeistern guten Kontakt. Und dann hat man Märchenfilme für die Schulen gemacht und hat dann einen Auftrag nach dem anderen gekriegt."

Hans Held, Zeichner der Mecki Comicfigur

Mecki wurde zur bekanntesten Comicfigur Deutschlands

Mecki und Micki (Puppen der Marke "Steiff")

Zum "Mecki" aber wurde die Figur erst nach dem Krieg, als der Chefredakteur der Rundfunkzeitung "Hör Zu" eine Werbepostkarte zum Film auf die Titelseite setzte und verkündete, man werde den Igel ab sofort in jeder Ausgabe finden. Pikanterweise geschah das ohne jede Absprache mit den Diehls. Es gab einen Rechtsstreit, man einigte sich, und Mecki wurde zur bekanntesten Comicfigur Deutschlands, Symbol für Wirtschaftswunder und Biedermann-Leben der 50er-Jahre.



Neben den gezeichneten Mecki-Geschichten in jeder Ausgabe der "Hör Zu" gab es die "Mecki-Frisur" und zahlreiche Merchandising-Produkte, die heute Sammlerherzen höher schlagen lassen: Becher, Schlüsselanhänger, Taschentücher, "Mecki's Melodie" auf Schallplatte und Mecki-Puppen von Steiff. Der Diehl'sche Ur-Mecki aber führte ungerührt von all dem sein verborgenes Leben in Gräfelfing weiter, wo Anton Diehl als Nachfolger des Vaters und der Onkel bis heute die Erinnerung an die einzigartige Geschichte wachhalten.