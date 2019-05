Bayern 2 präsentiert Mathias Kellner

Zu Beginn seiner Musiker-Kariere schrieb er seine Songs noch in englischer Sprache, bevor er 2014 die Mundart für sich entdeckte. Diese Umstellung führte Mathias Kellner schließlich auf die Bühne des Heimatsound-Festivals und in den Bayern 2-StudioClub. Sein neues Album "Tanzcafé Memory" stellt er nun erstmals live auf großer Bayern-Tour vor.

Freitag, 31. Mai 2019 Veranstaltungsort: Lappersdorf, Zeltfestival Sonntag, 02. Juni 2019 Veranstaltungsort: Schwarzenbach an der Saale, Hinterhalt Freitag, 12. Juli 2019 Veranstaltungsort: Schlosshof, Burgau Freitag, 06. September 2019 Veranstaltungsort: Hilpoltstein, Stadthalle Sonntag, 13. Oktober 2019 Veranstaltungsort: Lenggries, Kramerwirt (Vorpremiere "Irgendwie zu ungefähr") Freitag, 18. Oktober 2019 Veranstaltungsort: Passau, Lustspielhaus (Vorpremiere "Irgendwie zu ungefähr") Donnerstag, 07. November 2019 Veranstaltungsort: Kirchdorf, Schuhbauers Tenne Samstag, 09. November 2019 Veranstaltungsort: Poing, Kleinkunstbühne Donnerstag, 14. November 2019 Veranstaltungsort: Nürnberg, Gutmann am Dutzendteich Freitag, 15. November 2019 Veranstaltungsort: Peißenberg, Tiefstollenhalle Donnerstag, 21. November 2019 Veranstaltungsort: Pullach, Pfarrzentrum Sonntag, 24. November 2019 Veranstaltungsort: Straubing, Landgasthof Reisinger Freitag, 06. Dezember 2019 Veranstaltungsort: Waldkirchen, Cafe Pilger Freitag, 13. Dezember 2019 Veranstaltungsort: Sulzbach-Rosenberg, Hirstorische Druckerei Seidl Freitag, 17. Januar 2020 Veranstaltungsort: Fürth, Babylon Donnerstag, 13. Februar 2020 Veranstaltungsort: Immenstadt, Union-Filmtheater Sonntag, 23. Februar 2020 Veranstaltungsort: Ingolstadt, Neue Welt Freitag, 27. März 2020 Veranstaltungsort: Oberhausen, Stroblbühne Samstag, 25. April 2020 Veranstaltungsort: Isen, Gasthaus Klement Sonntag, 26. April 2020 Veranstaltungsort: Eichstätt, Gutmann

An den Alben von Mathias Kellner lässt sich vorzüglich die Entwicklung ablesen, die der niederbayerische Songschreiber mit jeder Scheibe vollzogen hat. 2009 begann er mit einem Album und englischen Texten. Fünf Jahre später hatte er dann mit "Hädidadiwari" die erste Platte mit bayerischen Texten am Start. Es folgten die Alben "Zeitmaschin" und "Gsungene Gschichtn (Live)" sowie "Kettnkarussell". Im Herbst steht ein neuer Longplayer an: "Tanzcafé Memory".

Geboren wurde Mathias Kellner 1984 in Straubing. Mit neun lernte er Gitarre und begann in Bands zu spielen. Nach der Mittleren Reife hat er erst das Schreiner-Handwerk gelernt, bevor ihm bewusst wurde, dass er das Zeug zum Songschmied und Sänger hat. Kellner begann mit Auftritten auf winzigen Bühnen und in kleinen Clubs, nebenbei finanzierte er sich durch allerlei Jobs, auch als Gitarrenlehrer war er tätig.

Mit Claudia Koreck zu überregionaler Bekanntheit

2007 tourte er im Vorprogramm von Claudia Koreck durch Bayern, was ihm erstmals überregionale Aufmerksamkeit verschaffte. Der Niederbayer mit dem barocken Aussehen erkundete live seine Entertainer-Qualitäten und versuchte sich als Schauspieler in Spielfilmen wie "Sommer in Orange" und "Dampfnudelblues". Allmählich entwickelte Kellner eigene Song-Ideen. In Programmen wie "Zeitmaschin" und "Kettnkarussell" entwarf er eine hemdsärmelige Poesie und fand eindrückliche Bilder für das intensive Leben zwischen Himmel und Erde.

2018 will Mathias Kellner das Publikum noch ins "Tanzcafé Memory" entführen, ein imaginärer Club auf dem Land, bekannt für den Ball der einsamen Herzen und als Treffpunkt, um sich kennen lernen und sich anzufreunden. Waren bisher die heftige Gefühlsachterbahn und das Schwindel erregende Kettnkarussell auf dem Rummelplatz angesagt, so heißt es jetzt: Darf ich zum Tanz bitten, Mylady? Oder erst noch mal ein Schlückerl gfällig?

Der gebürtige Niederbayer, der bei Regensburg wohnt, wird das neue Album voller charmanter Gschichtn live in ganz Bayern vorstellen. Bestimmt tritt er auch in Ihrer Nähe auf. Am besten hingehen und einkehren ins Tanzcafé Memory.

