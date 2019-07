Marokko Im Land des Luxus-Öls: Wo die Arganbäume wachsen

"Man muss einen Ausgleich der Interessen finden. Sie müssen dafür sorgen, dass das Ökosystem langfristig geschützt wird. Ein Arganbaum kann bis zu 400 Jahren alt werden. Wenn Sie einen Baum heute pflanzen, wird er erst in 15, 20 Jahren zwei Meter groß sein. Sie brauchen also Zeit. Aber dann ist da auch die Bevölkerung, die ihre Bedürfnisse hat. Die müssen Sie mit den Interessen am Erhalt des Ökosystems in Einklang bringen."