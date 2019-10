Madonna auf Reisen Wie die Freisinger Ikone nach Venedig kam

Münzbildnis des Kaisers Manuel II. von Byzanz (1391–-1425)

"Dieser Kaiser pflegt stets in langen Gewändern, einheitlich in ihrer weißen Farbe, mit seinen Leuten umherzuschreiten. Weder ihre Häupter noch die Bärte hat je ein Rasiermesser berührt."



Man konnte ihn und sein Gefolge einfach nicht übersehen. Die Ankunft von Manuel II. in Venedig im Frühling des Jahres 1400 muss ein gigantisches Ereignis gewesen sein. Der Doge persönlich fuhr dem Herrscher von Byzanz in der Lagune auf dem Bucentaur entgegen, der prächtigen Staatsgaleere. Die Stadt empfing den Kaiser des oströmischen Reiches mit allem Pomp und ehrte ihn, der in einem der schönsten Palazzi am Canal Grande logierte, mit einem Fest für die stattliche Summe von rund 200 Golddukaten.