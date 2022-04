Macron gegen Le Pen Wie blicken Sie auf die Wahl in Frankreich?

Beim ersten Wahlgang kam der amtierende Präsident Emmanuel Macron auf 27,8 Prozent der Stimmen. Marine Le Pen lag rund fünf Prozentpunkte hinter ihm. Die beiden politischen Rivalen treten nun am Sonntag in einer Stichwahl gegeneinander um. Dann entscheidet sich, wer die Präsidentschaftswahl in Frankreich gewinnt.

Beim einzigen TV-Duell vor der Wahl fielen sich die Kontrahenten gestern Abend mehrfach ins Wort. Am Umgang mit Russland und der Rolle Frankreichs in der EU entzündete sich eine heftige Kontroverse. Macron hielt seiner Kontrahentin Kredite russischer Geldgeber für ihre Partei vor. Einer Umfrage zufolge ist Macron als Sieger aus der TV-Debatte mit seiner Herausforderin hervorgegangen. Etwa zwei von drei Zuschauern gaben in der Befragung des Instituts Elabe an, der liberale Staatschef sei überzeugender gewesen.