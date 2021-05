Macht, Moral und Medien: Ein Verlegerkrieg der frühen 60er Jahre

Der 10. Mai 1960 war ein ganz normaler Arbeitstag in der Redaktion der Süddeutschen Zeitung. Werner Friedmann, der Chefredakteur, warf an jenem Nachmittag kurz vor 17 Uhr noch einen letzten prüfenden Blick auf die Schlagzeilen des Blattes vom nächsten Tag:



„Hallstein-Plan hinaus geschoben“, hieß es da auf Seite Eins. Und „Protest Moskaus in Washington“.



Mag gut sein, dass Werner Friedmann über den heiteren Roman auf Seite 14 geschmunzelt hat: "Wer nie in fremden Betten lag“, lautete der Titel, der sich bald als äußerst anspielungsreich herausstellen sollte. Ebenso die Karikatur, die der Chefredakteur selbst für die Seite zwei ausgesucht hatte. Sie zeigte den amerikanischen Präsidenten Eisenhower, dem das 11. Gebot vorgehalten wird: „Du sollst dich nicht erwischen lassen!“