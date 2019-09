Gscheit oder bled Macht Dialekt schlau?

Heute Abend wird der Dialektpreis Bayern des Heimatministeriums verliehen. Ausgezeichnet werden Personen oder Projekte, die sich dafür einsetzen, dass Dialekte gepflegt und erforscht werden - und die so mithelfen, sie zu erhalten.

Wir präsent ist der Dialekt in Franken, in Schwaben oder in Altbayern? Das Tagesgespräch schaut in die Regionen und fragt: Welche Vorteile hat es, wenn die Dialekte gepflegt und gefördert werden? Verfechter der Mundart sind überzeugt: Dialekt macht schlau. Gehören Sie auch dazu? Berichten Sie von Ihren Erfahrungen!

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit! Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderator Stefan Parrisius ist der Sprachwissenschaftler Prof. Rupert Hochholzer von der Universität Regensburg.

Wie ist Ihre Meinung?

