Mach's wie die Queen Wie halten Sie es mit der Selbstdisziplin?

Heute vor 70 Jahren wurde Prinzessin Elizabeth zur Königin gekrönt. Vom 2. bis zum 5. Juni feiern die Briten ihr 70. Thronjubiläum. Was schätzen Sie besonders an Queen Elizabeth II.? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 0800 / 94 95 95 5.