Quiz lösen, DAB+ Radio gewinnen! Die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel

Frage 1: Das Freilichttheater der Luisenburgfestspiele ist die … *

größte Naturbühne Deutschlands neueste Naturbühne Deutschlands älteste Naturbühne Deutschlands

Frage 2: Neben dem Festspielgelände befindet sich das Felsenlabyrinth Luisenburg. Aus welchem Gestein besteht es? *

Sandstein Granit Kalkstein

Frage 3: 2021 wird ein Stück von einem bekannten deutschen Dichter aufgeführt, nach dem auch ein Felsen im Felsenlabyrinth benannt ist. Wer ist es und welches Stück wird aufgeführt? *

Bertolt Brecht und „Die Dreigroschenoper“ Heinrich Heine und „Deutschland. Ein Wintermärchen“ Johann Wolfgang von Goethe und „Faust“

Frage 4: Welcher „Berg ruft“ bei der Neuinszenierung der Satire über Berge? *

Der Ochsenkopf Die Zugspitze Der Watzmann

Frage 5: Welcher Schauspieler, der auch aus der BR-Serie „Dahoam ist Dahoam“ bekannt ist, spielt im Stück „Der Brandner Kaspar 2“ den Boandlkramer? *

Harry Blank Eisi Gulp Gerd Lohmeyer

Frage 6: Birgit Simmler, die künstlerische Leiterin der Luisenburg-Festspiele, war bereits zu Gast in einer einstündigen Gesprächssendung auf Bayern 2. Wie heißt die Sendung? *

Eins zu Eins. Der Talk Das orange Sofa Die Sprechstunde

