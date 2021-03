Luftige Kunst: Lüftlmalerei im Werdenfelser Land

Das Pilatushaus in Oberammergau ist ein besonderes Schmuckstück. Mitten im Dorf steht dieses prachtvolle Gebäude – rundherum bemalt. In roten und ockerfarbenen Tönen sind die Fenster umrandet, an den Ecken ziehen sich aufgemalte Säulen in die Höhe und auf der Südseite ziert ein gemalter Palast die Hauswand.

Das Pilatushaus – die bekannteste Lüftlmalerei im Werdenfelser Land

Architektur aufs Haus gemalt

Bildergeschichten auf Hauswänden

"Die Lüftlmalerei ist eine in Fresko ausgeführte Kunstrichtung der Fassadenmalerei des 18. Jahrhunderts, die hauptsächlich in Süddeutschland und im Tiroler Bereich vorkommt. Dort haben sich Zentren im Bereich Mittenwald und Oberammergau gebildet. Das war so die Handelsroute von Augsburg kommend nach Italien, wo auch die Händler sich stationiert haben und dort auch die Kenntnisse mit in die Fassadengestaltung haben einfließen lassen."

Elemente aus dem Barock und dem Rokoko

"Die Maler haben des alles nicht von sich aus erfunden, die bauen ja vielfach auf Kupferstichen auf, die überall gehandelt wurden – in Italien, Frankreich, Holland. Berühmte Malereien sind ja von Kupferstechern nachgestochen worden. Diese Stiche sind dann wieder in den Handel gekommen, die dienten immer wieder als Vorbilder für die Malerei; gerade in der Lüftlmalerei hat man Elemente davon herausgezogen und in seine eigene Stilrichtung umgewandelt."

Lüftlmalerei – woher kommt der Name?

"In Führern wird es oft als Splitter- und Balkenhaus bezeichnet. Die Szene in den Medaillons, die man sehen kann, zeigt zwei Männer. Der eine hat etwas Größeres im Auge, der andere etwas Kleineres – Symbole für den Splitter und den Balken. Links und rechts davon stehen selbstgebastelte Haussprüche, in Flammen: Was ein Nächster bös verbricht, jeder mit Luchsaugen sieht. Was er selbst tut und bös vollbracht, das sieht er nicht, nimmt‘s nicht in Acht."

Lüftlmalerei von 1750 bis heute

Das Geigenbau-Museum in Mittenwald

Die erste Phase der Lüftlmalerei beginnt um 1750 und endet mit der Säkularisation 1802. Erst über 100 Jahre später entstehen wieder neue Bilder an den Hauswänden; aus den 1920er Jahren sieht man in Mittenwald großformatige Darstellungen von Landschaften, Flößern, von Fuhrwerken und Festgelagen. Warum die Farben bis heute so intensiv leuchten? Weil sie in Freskotechnik ausgeführt sind, also in den frischen Putz gemalt wurden, erklärt der Restaurator Klaus Klarner. Das Hauptbindemittel des Freskos ist der Kalk, so Klaus Klarner. Er spricht auch von "Luftkalk", weil die Luft eine wichtige Rolle spielt. Und schon sind wir wieder bei der Lüftlmalerei.